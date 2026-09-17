央行鬆綁信用管制 建商按讚：共同讓房市軟著陸

中央銀行於本（115）年第3季理監事會議後宣布，將自然⼈第二戶購屋貸款最高成數上限由六成調升為七成，並刪除購地貸款關於「切結於⼀定期間內動⼯興建」之規定。

對此，中華⺠國不動產建築開發公會全聯會理事長陳勝宏表⽰肯定與歡迎，並認為此次調整⽅向正確、務實回應市場與產業需求。

陳勝宏指出，自然⼈第二戶購屋，多屬為⼦女成家、奉養⽗⺟或家庭換屋等自住性質，並非投機炒作。此次央行將第二戶購屋貸款最高成數上限由六成調升為七成，繼本年3 ⽉⾸度由五成調升為六成之後再向前⼀步，有助於減輕自住家庭之自備款壓⼒，使真正有居住需求的⺠眾得以順利成家、安居，⽅向值得肯定。

他表示，此次修正刪除「購地貸款應切結於⼀定期間內動工興建」之規定，對不動產開發業別尤具意義。自110年12⽉相關規範實施以來，⼟地開發自產權整合、都市計畫相關審議與建照請領，⾄實際動⼯，往往涉及冗長且不確定之行政與整合程序，尤以都市更新、危老重建及⼤⾯積⼟地整合為然；⼀律以固定動⼯期限加以切結，與開發實務未盡相符。

此次回歸由銀行依授信實務個案覈實辦理，既尊重⾦融機構之風險控管專業，也使合法、正常之開發案得以穩健推進，有助於健全房地產供給、穩定市場秩序。

陳勝宏表⽰，全聯會⼀向⽀持在維護⾦融穩定與健全銀行業務之前提下，抑制不當投機、保障合理自住與正常開發之政策方向。此次調整顯⽰央行選擇性信⽤管制成效已持續顯現，⾦融機構風險控管亦具成效，於此基礎上適度鬆綁，兼顧⾦融穩定與市場健康發展，允稱允當。

陳勝宏理事長並以建設性立場提出建議：期盼央行⽇後持續滾動檢討，就都市更新與危老重建之融資⽀持，以及餘屋去化等⾯向，適時給予合理協處，與產業共同促進房市軟著陸與健全發展，落實「住者適其屋」之政策⽬標。

全聯會重申，將秉持產業責任，持續配合政府健全不動產市場、穩定房價與提升居住品質之政策，並與主管機關保持良性溝通，共同維護⾦融穩定與⺠眾居住權益。