房市兩大鬆綁 建商公會大讚：方向正確、務實回應市場需求

房市信用管制兩大鬆綁，建商公會給予高度肯定。央行17日召開理監事會議，利率維持「連10凍」，在信用管制方面，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，並刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

中華民國不動產建築開發公會全國聯合會理事長陳勝宏表示，此次調整方向正確、務實回應市場與產業需求，相當歡迎，並給予三大肯定。

第一、第二戶成數調升至七成，務實回應自住與家庭照顧需求

陳勝宏指出，自然人第二戶購屋，多屬為子女成家、奉養父母或家庭換屋等自住性質，並非投機炒作。此次央行將第二戶購屋貸款最高成數上限由六成調升為七成，繼本年3月首度由五成調升為六成之後再向前一步，有助於減輕自住家庭之自備款壓力，使真正有居住需求的民眾得以順利成家、安居，方向值得肯定。

第二、刪除購地貸款動工切結規定，回歸授信實務、契合開發時程

陳勝宏表示，此次修正刪除「購地貸款應切結於一定期間內動工興建」之規定，對不動產開發業別尤具意義。自110年12月相關規範實施以來，土地開發自產權整合、都市計畫相關審議與建照請領，至實際動工，往往涉及冗長且不確定之行政與整合程序，尤以都市更新、危老重建及大面積土地整合為然；一律以固定動工期限加以切結，與開發實務未盡相符。

此次回歸由銀行依授信實務個案覈實辦理，既尊重金融機構之風險控管專業，也使合法、正常之開發案得以穩健推進，有助於健全房地產供給、穩定市場秩序。

第三、肯定央行滾動檢討機制，籲持續兼顧金融穩定與居住需求

陳勝宏表示，全聯會一向支持在維護金融穩定與健全銀行業務之前提下，抑制不當投機、保障合理自住與正常開發之政策方向。此次調整顯示央行選擇性信用管制成效已持續顯現，金融機構風險控管亦具成效，於此基礎上適度鬆綁，兼顧金融穩定與市場健康發展，允稱允當。

另外，陳勝宏建議，期盼央行日後持續滾動檢討，就都市更新與危老重建之融資支持，以及餘屋去化等面向，適時給予合理協處，與產業共同促進房市軟著陸與健全發展，落實「住者適其屋」之政策目標。

全聯會重申，將秉持產業責任，持續配合政府健全不動產市場、穩定房價與提升居住品質之政策，並與主管機關保持良性溝通，共同維護金融穩定與民眾居住權益。