快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

房市兩大鬆綁 建商公會大讚：方向正確、務實回應市場需求

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市不動產開發公會理事長陳勝宏。聯合報系資料照
台北市不動產開發公會理事長陳勝宏。聯合報系資料照

房市信用管制兩大鬆綁，建商公會給予高度肯定。央行17日召開理監事會議，利率維持「連10凍」，在信用管制方面，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，並刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

中華民國不動產建築開發公會全國聯合會理事長陳勝宏表示，此次調整方向正確、務實回應市場與產業需求，相當歡迎，並給予三大肯定。

第一、第二戶成數調升至七成，務實回應自住與家庭照顧需求

陳勝宏指出，自然人第二戶購屋，多屬為子女成家、奉養父母或家庭換屋等自住性質，並非投機炒作。此次央行將第二戶購屋貸款最高成數上限由六成調升為七成，繼本年3月首度由五成調升為六成之後再向前一步，有助於減輕自住家庭之自備款壓力，使真正有居住需求的民眾得以順利成家、安居，方向值得肯定。

第二、刪除購地貸款動工切結規定，回歸授信實務、契合開發時程

陳勝宏表示，此次修正刪除「購地貸款應切結於一定期間內動工興建」之規定，對不動產開發業別尤具意義。自110年12月相關規範實施以來，土地開發自產權整合、都市計畫相關審議與建照請領，至實際動工，往往涉及冗長且不確定之行政與整合程序，尤以都市更新、危老重建及大面積土地整合為然；一律以固定動工期限加以切結，與開發實務未盡相符。

此次回歸由銀行依授信實務個案覈實辦理，既尊重金融機構之風險控管專業，也使合法、正常之開發案得以穩健推進，有助於健全房地產供給、穩定市場秩序。

第三、肯定央行滾動檢討機制，籲持續兼顧金融穩定與居住需求

陳勝宏表示，全聯會一向支持在維護金融穩定與健全銀行業務之前提下，抑制不當投機、保障合理自住與正常開發之政策方向。此次調整顯示央行選擇性信用管制成效已持續顯現，金融機構風險控管亦具成效，於此基礎上適度鬆綁，兼顧金融穩定與市場健康發展，允稱允當。

另外，陳勝宏建議，期盼央行日後持續滾動檢討，就都市更新與危老重建之融資支持，以及餘屋去化等面向，適時給予合理協處，與產業共同促進房市軟著陸與健全發展，落實「住者適其屋」之政策目標。

全聯會重申，將秉持產業責任，持續配合政府健全不動產市場、穩定房價與提升居住品質之政策，並與主管機關保持良性溝通，共同維護金融穩定與民眾居住權益。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

建商 房市 市場 央行 不動產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

房市鬆綁了！換屋族、建商終於喘口氣 專家：新案注入活水

央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

利率連10凍！央行鬆綁第二屋至七成 房仲：放了一條救命索

相關新聞

央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

中央銀行今日舉行第三季理監事會，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率到2％、2.375％及4.25％...

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

中央銀行房市選擇性信用管制鬆綁！央行17日舉行第3季理監事會議，宣布調整選擇性信用管制措施，將國人第二戶自住購屋貸款從貸款成數上限6成調升為7成，並刪除夠地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」的規定，回歸銀行依授信實務辦理，且自今年9月18日起實施。

利率連10凍！第二屋鬆綁至七成 房仲：央行放了一條救命索

中央銀行17日召開第3季理監事會議，會後宣布利率維持不變，「連10凍」。在信用管制方面，鬆綁房市，將自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限提高至7成。

央行估明年經濟成長率為5.82% 明年CPI估值低於2%

央行預估2027年經濟成長率，因預期民間消費續增，惟受基期較高之影響，預測明年經濟成長率為5.82%。

房市管制兩大鬆綁 賴正鎰：有助軟著陸、期盼豪宅門檻也能修正

央行17日召開第3季理監事會議，房市信用管制有兩大鬆綁，包括，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，以及刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

央行鬆綁房市大利多？房仲：自用當道房價不會噴

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次理監事會議，第二戶房貸成數上限從6成拉高至7成，一方面有利於房市信心復甦，另一方面換屋族多了一成貸款資金也可能增加意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。