房市鬆綁了！換屋族、建商終於喘口氣 專家：新案注入活水

房市信用管制兩大鬆綁，營建族群終於迎春天。央行17日召開理監事會議，利率維持「連10凍」，在信用管制方面，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，並刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。專家表示，不僅換屋族可鬆一口氣，對建商而言也是好消息，而新案市場更可望注入一泉活水。

央行此次未升息，出乎市場意料。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，央行針對換屋族放寬成數與刪除建商開發時程，看得出一方面希望增加流動性，二方面卻又不希望供給大幅增加造成系統性風險的用心。

不過，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰則指出，即使本次未升息，但由於亞洲國家與美國皆在進行利息調整，12月或明年升息仍是趨勢，會使當前投資房市的信心持續不易凝聚。

至於在第二屋貸款成數有所鬆綁上，陳炳辰認為，若為資產族群有多屋自用或是置產需求，自然是相對好消息，蛋黃區或許因為資產族有較好的貸款條件仍維持不敗地位，不無可能看到雙北、竹北等精華地帶又有創高價的走勢。

針對央行解除建商限期動工，陳炳辰分析，相當有利於推案或興案成本壓力上的舒緩，也會讓價格上較沒有動力去做修正與調整，籠罩冷氣團兩年卻不大有感的量先價行可能持續，期待有感降價的民眾恐怕得失望了。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則分析，房市買氣持續探底後，央行政策態度已轉變，尤其過去二戶限貸，最為人詬病是打到換屋族群或是長輩幫子女購屋族群，如今針對實際自住與換屋需求進行實質鬆綁，有望讓此類客群資金調度彈性將大升，進而衝高部分區域換屋型物件買氣。

另，賴志昶指出，建商限期動工鬆綁後，過去為避免開發商透過銀行資金囤地、養地，而有限制期限開工之歸定，不過近年市場環境趨冷，加上建商推案可能面臨建照申請、缺工、營建成本高漲等問題，若仍強硬規定限期開工，可能迫使業者倉促推案。

因此此次政策微調，是經過近年銀行貸款控管後，相關風險已有能力回歸金融機構自行監管，因此央行向供給端釋出善意，對低迷已久的新案市場而言，可謂注入一泉活水。

整體而言，徐佳馨指出，面對Fed升息一碼，台灣央行並未反應，但Fed叫板升息，央行第4季恐難堅持，加諸目前房貸市場早已反應房貸成本，利率普遍偏高，早已影響流動性。長期來說，本次升息受惠於經濟表現，長線而言有利於優質不動產表現，市場K型分化也會更明顯。