18個月限期開工令退場 房仲：給建商喘一口氣

央行第3季理監事會議決策出爐，利率維持不變；信用管制部分，則再度放寬自然人第二戶貸款，由6成提高至7成，而購地貸款須於18個月限期開工的要求，本次也順勢退場，讓建商能稍微喘一口氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在我國央行理監事會議前夕，美國聯準會為了對抗通膨，以一致通過的大動作升息1碼，且預計年底前還有調升空間，讓國人對央行升息充滿想像。

但國內的通膨情勢比美國溫和許多，且升息對產業的衝擊較大，因此央行考量國內外的大環境差異，決議走自己的路，維持利率不變。

張旭嵐指出，在信用管制方面，由於不動產貸款集中度已有明顯下降，央行政策成效達標，加上近兩年緊縮放款已讓市場買氣顯著拉回，因此適度鬆綁管制淡化產業風險有其必要性，也讓央行給予自然人第二戶貸款更大的彈性。

但其餘自然人購屋貸款均保持不變，施政維持「緊抓輕放」的原則，導引市場緩步回溫的意味濃厚；而自然人第二戶成數上修，對換屋產品的買氣也更具穩定作用。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年央行收緊土建融銀彈，建案開發的資金壓力大幅提高，限期開工又使業者面臨持續性的工程支出，加上近兩年銷況下滑，資金回收的速度不如預期。

大型建商還能靠著豐厚家底與暫緩推案來暫度難關，但中小型建商就不容易抵抗大環境，因此央行限期開工令退場，有助於防範中小型建商資金卡關衍生的系統性風險。