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打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

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換屋族大禮包！央行鬆綁第二戶房貸鬆綁至七成、利率「連十凍」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

央行17日理監事會議後，決議利率條件不變，且有感房市交易持續降溫且投機炒作減少，民眾看漲房價預期心理趨緩，考量選擇性信用管制成效持續顯現，此次將第二戶房貸成數上限從六成拉高至七成，一方面有利於房市信心復甦，另一方面換屋族多了一成貸款資金也可能增加意願。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第二戶放寬至七成算是對於房市有利的政策鬆綁，換屋族的確可能因為可以多借一成的資金，而增加購屋意願；以2,500萬元的房屋為例，本來要準備1,000萬元，現在手上自備款可以少準備250萬元，對於部分換屋族與預售交屋的族群的確有些幫助，不過現在房市仍處於自用當道的市場，預料房價反映空間應該有限。

央行此次有兩項放寬措施，包括協助自然人第2戶貸款供家人或自己購屋自住之需求，調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由六成調升為七成；且刪除購地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」之規定，回歸銀行依授信實務辦理。

信義代銷永續研展組童莉婷協理表示，繼第1季央行放寬第2戶貸款後，本次再度調整信用管制措施，從預售市場來看，需求面與供給面皆釋出鬆綁訊號。利率持平，使購屋族資金成本未再增加；第2戶貸款成數進一步放寬，對自住與換屋需求而言，資金調度空間增加，有助降低部分觀望情緒。

另一方面，央行同步放寬購地貸款有關一定期間動工興建的相關規範，也有助減輕建商在土地開發及資金調度上的壓力。整體而言，在不動產貸款集中度逐步下降後，央行政策態度已有適度調整空間，本次措施對買方與建商兩端皆釋出較正面的訊號，預期有助預售市場信心逐步回穩。

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