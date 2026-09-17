利率連10凍！第二屋鬆綁至七成 房仲：央行放了一條救命索

中央銀行17日召開第3季理監事會議，會後宣布利率維持不變，「連10凍」。在信用管制方面，鬆綁房市，將自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限提高至7成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，本次央行針對換屋族放寬成數與刪除建商開發時程，看得出一方面希望增加流動性，二方面卻又不希望供給大幅增加造成系統性風險的用心。

她表示，央行一如預期鬆綁第二屋，對市場有正面激勵作用，對部分交屋困難，財力吃緊的中小型建商可說放了一條救命索，不過房市不會因此再起風雲。

徐佳馨表示，面對Fed升息一碼，台灣央行並未反應，但Fed叫板升息，央行第4季恐難堅持，加諸目前房貸市場早已反應房貸成本，利率普遍偏高，早已影響流動性。長期來說，本次升息受惠於經濟表現，長線而言有利於優質不動產表現，市場K型分化也會更明顯。