快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

利率連10凍！第二屋鬆綁至七成 房仲：央行放了一條救命索

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中央銀行17日召開第3季理監事會議，會後宣布利率維持不變，「連10凍」。在信用管制方面，鬆綁房市，將自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限提高至7成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，本次央行針對換屋族放寬成數與刪除建商開發時程，看得出一方面希望增加流動性，二方面卻又不希望供給大幅增加造成系統性風險的用心。

她表示，央行一如預期鬆綁第二屋，對市場有正面激勵作用，對部分交屋困難，財力吃緊的中小型建商可說放了一條救命索，不過房市不會因此再起風雲。

徐佳馨表示，面對Fed升息一碼，台灣央行並未反應，但Fed叫板升息，央行第4季恐難堅持，加諸目前房貸市場早已反應房貸成本，利率普遍偏高，早已影響流動性。長期來說，本次升息受惠於經濟表現，長線而言有利於優質不動產表現，市場K型分化也會更明顯。

央行 房仲 中央銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

連十凍 央行利率不動

央行若升息誰最有感？房貸族壓力增 800萬房貸一年多繳近1.2萬元

央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

相關新聞

央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

中央銀行今日舉行第三季理監事會，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率到2％、2.375％及4.25％...

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

中央銀行房市選擇性信用管制鬆綁！央行17日舉行第3季理監事會議，宣布調整選擇性信用管制措施，將國人第二戶自住購屋貸款從貸款成數上限6成調升為7成，並刪除夠地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」的規定，回歸銀行依授信實務辦理，且自今年9月18日起實施。

利率連10凍！第二屋鬆綁至七成 房仲：央行放了一條救命索

中央銀行17日召開第3季理監事會議，會後宣布利率維持不變，「連10凍」。在信用管制方面，鬆綁房市，將自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限提高至7成。

央行估明年經濟成長率為5.82% 明年CPI估值低於2%

央行預估2027年經濟成長率，因預期民間消費續增，惟受基期較高之影響，預測明年經濟成長率為5.82%。

房市管制兩大鬆綁 賴正鎰：有助軟著陸、期盼豪宅門檻也能修正

央行17日召開第3季理監事會議，房市信用管制有兩大鬆綁，包括，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，以及刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

央行鬆綁房市大利多？房仲：自用當道房價不會噴

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次理監事會議，第二戶房貸成數上限從6成拉高至7成，一方面有利於房市信心復甦，另一方面換屋族多了一成貸款資金也可能增加意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。