打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

中央銀行房市選擇性信用管制鬆綁！央行17日舉行第3季理監事會議，宣布調整選擇性信用管制措施，將國人第二戶自住購屋貸款從貸款成數上限6成調升為7成，並刪除夠地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」的規定，回歸銀行依授信實務辦理，且自今年9月18日起實施。

央行指出，自今年3月適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限以來，銀行持續強化不動產授信風險控管，信用資源過度流向不動產市場情形持續改善，今年7月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由今年3月底的35.56%降至34.44%，且已較近期高點2024年6月底之37.61%下降3.17個百分點。

央行認為，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款的比率續增，都更危老重建貸款占建築貸款的比率也增加；房市交易持續降溫且投機炒作減少，民眾看漲房價預期心理趨緩。考量選擇性信用管制成效持續顯現，以及金融機構強化不動產授信風險控管已有一定成效，因此適度調整相關信用管制措施，並配合修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。

此次修正重點有二，一是自然人第二戶購屋貸款最高貸款成數從6成鬆綁至7成，並維持無寬限期規定；二是購地貸款原規定最高貸款5成、保留1成動工款，同時需檢附具體興建計劃，並切結於一定期間內動工興建，但央行考量銀行已審慎辦理相關案件，並依個案覈實訂定動工興建的時程，因此相關規範宜回歸銀行依授信實務辦理，修改後，仍維持原貸款成數，但僅需檢附具體興建計劃，無需再切結於一定期間動工興建。

央行表示，房市選擇性信用管制措施自今年9月18日起實施，未來仍將持續滾動檢討信用管制措施內容並適時調整，以促進金融穩定及健全銀行業務。