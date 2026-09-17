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經部核定台中電廠兩燃煤機組許可拆除 台電預計10月正式動工

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

台電公司台中電廠1、2 號燃煤機組特種建築物許可拆除作業於17日核定。經濟部表示，台電公司將於10月起展開拆除工作，預計28個月完成拆除作業，主要是因煙囪高度 252 公尺，量體規模巨大，且考量氣候與工安風險控管所致。

台電，台中電廠自 2017 年起已投入 441 億元，升級機組空污防制設備；相較 2014年減煤量達739萬噸、減排量逾3萬噸，空污排放減幅達80%。未來台中二期燃氣機組陸續上線後，預計自2032年起，規劃每年再減煤300萬公噸，逐步朝向2034年底「供電無煤化」目標邁進。

經濟部說明，「以氣換煤」是中央與地方的共同期待，期盼台中市政府能儘速核發燃氣新 1、2 號機組相關操作許可證，並持續支持台中電廠未來新燃氣機組更新計畫。

台電 台中 燃煤機組

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