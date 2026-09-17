央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

中央銀行今日舉行第三季理監事會，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率到2％、2.375％及4.25％。

央行表示，考慮國內通膨可控，明年可望降到2%以下，且預期國內經濟穩健成長。此外，央行也上修經濟成長率為11.48%。不過，理事並未一致同意利率不變。

此外，房市管制出現變動，央行調整自然人第二戶購屋貸款成數從六成調到七成，至於建商購屋貸款回歸銀行授信實務辦理，刪除「切結於一定期間內動工興建」的規定。

新聞稿中特別強調，不動產集中度根據央行統計，已經從去年六月高點37.6%降到五月底的34.44%。

央行2020年3月因應疫情降息1碼，重貼現率一度跌至1.125%，突破金融海嘯的最低紀錄。直到2022年首季啟動升息，也是楊金龍任內首度升息1碼，後續連五季升息共3碼，加上前（2024）年第一季升息半碼，升息達3.5碼，之後利率已經連十季未再調整。

【中央社／台北17日電】

中央銀行今天舉行第3季理監事會決議利率維持不變、「連10凍」；央行並鬆綁房市管制措施，調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成，同時購地貸款也有所鬆綁。

央行也上修今年全年經濟成長率至11.48%，估明年經濟成長率為5.82%；2026年消費者物價上漲率（CPI）突破2%、達2.03%，估明年為1.83%

中東緊張局勢持續，推升國際能源價格，也加重通膨壓力。美國聯邦準備理事會（Fed）於台北時間今天凌晨宣布升息1碼（0.25個百分點），為2023年以來首度調升利率，目的是對抗「偏高」的通膨。

台灣央行今天下午舉行理監事會，並未跟進美國聯準會升息腳步，決議利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。