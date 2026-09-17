美國升息1碼…央行第3季理監事會 按下利率「連10凍」

考量國內通膨展望尚屬溫和，央行3Q理監事會，按下利率「連10凍」重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

【中央社／台北17日電】

中央銀行今天舉行第3季理監事會決議利率維持不變、「連10凍」；央行並鬆綁房市管制措施，調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成，同時購地貸款也有所鬆綁。

央行也上修今年全年經濟成長率至11.48%，估明年經濟成長率為5.82%；2026年消費者物價上漲率（CPI）突破2%、達2.03%，估明年為1.83%

中東緊張局勢持續，推升國際能源價格，也加重通膨壓力。美國聯邦準備理事會（Fed）於台北時間今天凌晨宣布升息1碼（0.25個百分點），為2023年以來首度調升利率，目的是對抗「偏高」的通膨。

台灣央行今天下午舉行理監事會，並未跟進美國聯準會升息腳步，決議利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。