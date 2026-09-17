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Fed升息1碼 法人：預防性升息無礙多頭格局、企業獲利是股市靠山

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國聯準會主席華許。歐新社
美國聯準會主席華許。歐新社

美國聯準會9月利率會議宣布升息1碼至3.75%~4.00%區間，符合市場預期，利率點陣圖顯示今年仍有一碼升息空間。玉山投信指出，從歷史數據來看，升息並不等同於股市多頭告終，多數情況反而更能反映經濟與企業獲利具有韌性。

觀察過去1994年至2022年期間6次FOMC升息周期股市表現，對比1997年預防性升息1碼，S&P 500指數後三個月報酬率有25.12%反彈、升息後一年上漲45.52%；同樣觀察台股加權指數表現，升息後6個月、1年也分別上漲8.8%、13.58%。

玉山投信海外暨固收多元資產投資長毛宗毅表示，1997年CPI年增率3.35%非處於極端水準，經濟溫和擴張，失業率維持低位，情境與1997年類似，經濟成長強勁、失業率下滑、CPI3.03%，結合聯準會釋出訊息，本輪更偏向是預防性升息，隨著市場情緒淡化及油價回穩，今年股市表現依舊可期。若油價日後能夠有效回落，升息動作則不至於連續發生，仍可能暫停升息。

隨著聯準會於本周FOMC會議宣布升息一碼，反映其對通膨風險仍保持高度警戒，短期市場持續受到高油價、高殖利率及政策利率路徑調整影響，波動可能進一步放大，或許會抑制美股短期行情，第4季持續觀察油價走勢、聯準會緊縮幅度、期中選舉，及AI企業獲利是否持續兌現等情事。然而，美國企業獲利成長動能仍強，加上AI投資循環持續擴張，顯示全球經濟基本面仍具韌性，雖然金融條件略微緊縮，但尚不足以改變景氣擴張趨勢，因此維持「股優於債」的配置看法。

00413A 玉山臺灣關鍵科技主動式ETF擬任經理人郭明玉表示，聯準會升息及Warsh對利率政策態度轉趨明朗，台股在AI浪潮席捲全球之下已連續3年繳出亮眼成績，不僅出口連續34個月呈現正成長，追平歷史最長紀錄，看好全年經濟成長率突破10%，上市公司(不含金融保險業)今年1至8月累計營收較去年同期成長37%，電子業更是高達46%，全年獲利有望再創歷史新高。

00413A 擬任經理人郭明玉指出，短期利率與地緣政治可能增加市場震盪，籌碼面承壓，資金輪動趨勢明確，但在基本面未出現明顯反轉前，加上AI科技發展主旋律不變，CSP持續擴大資本支出，AI投資熱潮未見降溫。電力、GPU、HBM、CoWoS等關鍵資源供應不足，資料中心建設受限於供給瓶頸而非需求不足；再從景氣面來看，外銷訂單與出口維持強勁成長，支撐電子供應鏈獲利展望。她認為，台股中長期多頭趨勢有撐，建議透過科技成長型ETF逢震盪低接，亦可透過大型市值股掌握反彈行情。

FOMC近六次升息台美股市表現。（資料來源：FED、Bloomberg，玉山投信整理，2026/09/17）
FOMC近六次升息台美股市表現。（資料來源：FED、Bloomberg，玉山投信整理，2026/09/17）

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