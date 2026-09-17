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經濟部發表3.2T矽光子光引擎 串聯逾20家業者搶AI算力商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
經濟部產業技術司副司長周崇斌（中）。記者朱子呈／攝影
經濟部產業技術司副司長周崇斌（中）。記者朱子呈／攝影

經濟部產業技術司17日在2026台灣創新技術博覽會（TIE）發表「3.2T矽光子光引擎技術」，傳輸容量較前一代1.6T提升一倍，每秒可傳送約400GB資料，並已串聯晶片設計、製程、測試與封裝等逾20家上下游業者，提前卡位AI資料中心高速傳輸需求，搶攻全球光通訊供應鏈商機。

隨AI模型規模與資料中心算力持續擴大，伺服器內部與機櫃間資料交換量快速攀升，傳統銅線在傳輸距離、功耗與散熱上的限制日益浮現。產業技術司支持工研院開發3.2T矽光子光引擎，改以光訊號傳輸資料，整合多個高速通道，在提升頻寬的同時，也降低高速銅線傳輸所面臨的損耗與散熱壓力。

產業技術司指出，3.2T光引擎每秒傳輸量約400GB，相當於可在一秒內傳送約20部4K電影資料，傳輸容量較1.6T世代再翻倍。工研院目前已串聯國內逾20家晶片設計、半導體製程、測試與封裝業者，並與國際廠商合作布局3.2T技術規格，希望從元件、製程到封裝測試建立完整供應鏈，強化台灣在AI算力中心與高速光通訊市場的競爭力。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，TIE是台灣科研成果與產業接軌的重要平台，今年技術司集結逾13家法人與產業夥伴，在創新經濟館展出64項技術，涵蓋半導體、智慧製造、精準健康、淨零永續及跨域前瞻等領域，目標是加速科專研發成果從實驗室走向實際應用。

除矽光子外，本次展出的「中大分子尿毒素量測技術（DiaTrack）」也瞄準醫療應用。現行洗腎患者中大分子尿毒素檢測，通常需在洗腎前後抽血送驗，等待至少3小時；DiaTrack則可直接串接洗腎機廢液端，每15分鐘分析一次毒素種類與濃度，協助醫師在療程進行中即時掌握清除效果，預計今年第4季導入成大醫院進行場域應用。

另一項「幾丁聚醣纖維紡織品開發技術」則將蝦蟹殼及菇類萃取的幾丁聚醣製成止血紗布與傷口敷材，應用於心導管手術時，可將術後止血時間由約12小時縮短至4小時。相關技術已移轉康力得生技等廠商，產品目前已供應國軍與急救系統使用，並投入烏克蘭戰爭救援。

現場另展出觸覺回饋手套、台灣智慧棒球科技系統及智慧化電輔自行車等成果。其中，觸覺回饋手套擬真度達70%，已在新竹市消防訓練基地完成場域實證；智慧棒球系統則透過AI辨識與多鏡頭高速影像記錄投球軌跡等數據，鎖定運動科學訓練應用。

矽光子 經濟部

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