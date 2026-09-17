公共建設第4季迎完工潮 國發會力拚全年達成率95%

國發會今天表示，第4季將迎來公共建設成果展現高峰期，包括台南市區鐵路地下化第一階段、桃園捷運綠線北段7站等將陸續完工通車，力拚公共建設計畫全年度經費達成率達95%以上。

國發會今天召開第145次委員會議，會中提報截至115年8月底的「115年度整體公共建設計畫暨推動情形」與原民會「原住民族經濟永續發展及道路韌性提升計畫」2案，並審議通過行政院交議、國科會函陳的「龍潭科學園區擴建計畫」草案，全案將依決議陳報行政院核定。

國發會針對115年度整體公共建設計畫執行情形進行委員會議專案報告，截至115年8月底，整體公共建設計畫累計執行金額達新台幣4136億元，經費達成率達51.33%。

國發會主委葉俊顯表示，主計總處最新預測全年經濟成長率可望達11.05%，經濟成長維持動能；政府持續推動「AI新十大建設」與各項重大公共投資，除了厚植內需基礎，也可支撐國家中長期發展。

盤點今年前8月進度，交通網絡方面，新北市淡江大橋主橋完工通車、捷運三鶯線與台北捷運信義線東延段順利通車，桃園國際機場第3航廈完成主體屋頂封頂及玻璃帷幕工程，持續完善首都圈與桃竹苗大矽谷交通網絡。水電建設方面，大安大甲溪聯通管正式通水、高屏荖濃溪伏流水工程完工，加上台中電廠新燃氣1號機接受調度，強化民生用水與產業用電的防禦韌性。

此外，台大醫院健康大樓開始試營運、台中榮總質子治療中心及國軍台中總醫院新建醫療大樓啟用、沙崙綠能科學城AI創新應用大樓也已啟用，逐步完善區域醫療照護量能與前瞻科研環境。

葉俊顯強調，第4季將迎來公共建設成果展現的高峰期，包含五股交流道增設匝道改善工程、台76線台19線改線工程、台南市區鐵路地下化第一階段，以及桃園捷運綠線北段7站等均將陸續完工通車。國發會後續將運用跨部會協調平台與公共建設預警機制，即時排解招標發包、用地取得及管線界面等瓶頸。

國發會表示，未來將持續協同經濟部、交通部及國科會等部會，充實產業所需的土地、供水、供電與交通配套等要素，並落實預算執行紀律，促各項計畫如期如質落實，展現「均衡台灣」的施政願景。