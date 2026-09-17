快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

公共建設第4季迎完工潮 國發會力拚全年達成率95%

中央社／ 台北17日電

國發會今天表示，第4季將迎來公共建設成果展現高峰期，包括台南市區鐵路地下化第一階段、桃園捷運綠線北段7站等將陸續完工通車，力拚公共建設計畫全年度經費達成率達95%以上。

國發會今天召開第145次委員會議，會中提報截至115年8月底的「115年度整體公共建設計畫暨推動情形」與原民會「原住民族經濟永續發展及道路韌性提升計畫」2案，並審議通過行政院交議、國科會函陳的「龍潭科學園區擴建計畫」草案，全案將依決議陳報行政院核定。

國發會針對115年度整體公共建設計畫執行情形進行委員會議專案報告，截至115年8月底，整體公共建設計畫累計執行金額達新台幣4136億元，經費達成率達51.33%。

國發會主委葉俊顯表示，主計總處最新預測全年經濟成長率可望達11.05%，經濟成長維持動能；政府持續推動「AI新十大建設」與各項重大公共投資，除了厚植內需基礎，也可支撐國家中長期發展。

盤點今年前8月進度，交通網絡方面，新北市淡江大橋主橋完工通車、捷運三鶯線與台北捷運信義線東延段順利通車，桃園國際機場第3航廈完成主體屋頂封頂及玻璃帷幕工程，持續完善首都圈與桃竹苗大矽谷交通網絡。水電建設方面，大安大甲溪聯通管正式通水、高屏荖濃溪伏流水工程完工，加上台中電廠新燃氣1號機接受調度，強化民生用水與產業用電的防禦韌性。

此外，台大醫院健康大樓開始試營運、台中榮總質子治療中心及國軍台中總醫院新建醫療大樓啟用、沙崙綠能科學城AI創新應用大樓也已啟用，逐步完善區域醫療照護量能與前瞻科研環境。

葉俊顯強調，第4季將迎來公共建設成果展現的高峰期，包含五股交流道增設匝道改善工程、台76線台19線改線工程、台南市區鐵路地下化第一階段，以及桃園捷運綠線北段7站等均將陸續完工通車。國發會後續將運用跨部會協調平台與公共建設預警機制，即時排解招標發包、用地取得及管線界面等瓶頸。

國發會表示，未來將持續協同經濟部、交通部及國科會等部會，充實產業所需的土地、供水、供電與交通配套等要素，並落實預算執行紀律，促各項計畫如期如質落實，展現「均衡台灣」的施政願景。

國發會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公建前8月已執行4,136億元 五股匝道、桃捷綠線北段接力完工

龍潭科學園區擴建104公頃 年產值估上看5,500億元

台南鐵路地下化增林森站 舊榮家原址「停28、機35」開發藍圖曝

解開交通瓶頸 桃園「開瓶計畫」再推65案

相關新聞

白話財經EP195｜當荷包遇上信仰 要價7萬元的蘋果iPhone DUO 果粉買單嗎？

蘋果首款摺疊機iPhone DUO，終於在2026年問世了，功能、設計驚艷了全球果粉，但價格也驚嚇了一票死忠用戶。iPhone DUO即將在10月23日開賣，果粉會不會為了自己的信仰，即便餓肚子，也要買這款價格從7萬4900元起跳的摺疊機？ 此外，今年iPhone的開賣很不一樣，以往，蘋果都會在秋季發表會一口氣發完所有的iPhone機種，但今年不同，今年首先出來的竟然不是基本款iPhone 18，而是iPhone 18 Pro高價系列。 今年蘋果有很多的不一樣，產品不同了、設計不同了、售價更不同了，這對消費者、甚至整體產業、整體供應鏈會帶來哪些影響？本集白話財經邀請台經院資深產業分析師邱昰芳，請來她跟我們聊聊今年的iPhone以及整體供應鏈情況。

軸線轉向 台北A辦南北一條線為何將變東西橫向新格局

台北商辦版圖正醞釀一場大轉變。過去數十年，敦化南北路一直是台北重要的商辦軸線，之後信義計畫區崛起，形成敦南、敦北、信義幾大核心；不過，隨著台北雙子星、西區門戶以及南港大量新商辦陸續完工，到了2030年，台北A級商辦可能逐漸從過去的「南北一條線」，轉為沿忠孝東路向東、西兩側延伸，形成西有台北車站、東有信義南港的新格局。

關鍵物資降稅 再延半年

中央銀行利率決策前夕，行政院副院長鄭麗君昨（16）日召開「穩定物價小組」會議，決議將關鍵原物料稅負減徵措施再延長六個月至明年3月底，持續從源頭降低業者營運成本，全力穩定民生物價。

三三會盼最低工資漲3%

勞動部將於24日召開最低工資審議會，預期將連十年調漲。三三會理事長林伯豐昨（16）日表示，此舉將同步墊高企業在勞保、健保等法定勞動成本，建議調幅在3%內為宜，且應為發展受困的傳統產業提供租稅減免。

台灣沒低薪？去年153件不足最低工資挨罰

「最低工資法」已上路兩年多，仍有雇主未給足最低工資，然而各縣市裁罰標準不一，有的縣市得要違法六次以上才會祭出百萬元重罰，有的則是八次、十次、十七，甚至位於經濟部產業園區的企業，得要累積違法五十次以上，才會被重罰一百萬元。勞團強調，行政裁罰不應因地區有差別，呼籲加強執法。

林伯豐籲：最低薪資調漲 不宜超過3%

最低工資審議會廿四日召開，最低工資可望調漲。三三會理事長林伯豐昨天表示，最低工資調漲將推升勞保、健保等法定勞動成本，對企業經營造成沉重負擔，呼籲明年最低工資調整，應希望能考慮物價漲幅，調幅不宜超過百分之三。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。