公建前8月已執行4,136億元 五股匝道、桃捷綠線北段接力完工

公共建設進入下半年衝刺期。國發會17日表示，截至8月底，2026年度整體公共建設計畫累計執行金額達4,136億元，經費達成率51.33%；隨第4季多項重大工程陸續完工通車，將持續緊盯工程進度，全力朝全年經費達成率95%以上目標邁進。

國發會17日召開第145次委員會議，會中提報2026年度整體公共建設計畫執行情形。國發會主委葉俊顯表示，公共建設是奠定國家經濟競爭力及提升生活品質的重要基礎，今年國內經濟維持強勁成長，主計總處最新預估全年經濟成長率11.05%，在AI新十大建設及重大公共投資帶動下，政府投資持續擴張，民間投資動能也維持成長。

今年前八個月，多項指標性工程已陸續完成重要里程碑。交通建設方面，新北市淡江大橋主橋完工通車，捷運三鶯線及台北捷運信義線東延段順利通車；桃園國際機場第3航廈也完成主體屋頂封頂及玻璃帷幕工程，持續完善首都圈及桃竹苗大矽谷交通網絡。

水電基礎建設方面，大安大甲溪聯通管正式通水、高屏荖濃溪伏流水工程完工，加上台中電廠新燃氣1號機接受調度，強化民生用水與產業用電韌性。

醫療及科技研發建設也陸續到位，包括台大醫院健康大樓開始試營運、台中榮總質子治療中心及國軍台中總醫院新建醫療大樓啟用，沙崙綠能科學城AI創新應用大樓亦已啟用。

葉俊顯指出，第4季將迎來公共建設成果展現高峰，包括五股交流道增設匝道改善工程、台76線台19線改線工程、台南市區鐵路地下化第一階段，以及桃園捷運綠線北段七站等，都將陸續完工通車。

葉俊顯表示，各主管部會應預先部署啟用前各項整備作業與嚴格落實工安防護，國發會亦將持續運用跨部會協調平台與公共建設預警機制，即時排解招標發包、用地取得及管線界面等瓶頸。

此外，原民會也於會中報告「原住民族經濟永續發展及道路韌性提升計畫」。原民會指出，過去推動部落產業發展已創造5,057人次就業機會，並設立原住民族商品通路品牌LiMA、串聯設計28條經典旅遊行程；PASIWALI國際原住民族音樂節每年吸引7萬至8萬人次參加，創造約8,000萬元產值。2026年起則將以淨零轉型、產業推升及企業拔尖三大策略，推動部落產業永續轉型。

道路韌性部分，原民會表示，2022年至2025年已累計改善629公里道路及12座橋梁，並完成1,551公里原住民族部落聯外道路編號；2026年起將從整體路網角度提升道路品質及抗災能力。葉俊顯表示，部落發展涉及內政部、經濟部、交通部、農業部及文化部等跨部會權責，請原民會加強相關業務及資源配置協調，以提升計畫執行效益。