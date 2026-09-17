新創出海去哪裡？資誠解析東南亞、日本、美國三市場關鍵差異

台灣新創出海腳步持續加快。資誠《2025台灣新創生態圈大調查》顯示，高達98.4%受訪新創表示，未來將維持或進一步擴大海外市場布局。不過，生醫新創進軍海外，不只要找市場、找客戶，還得面對各國法規、稅務、人才及營運架構等門檻。資誠指出，東南亞、日本及美國各有不同市場條件，新創出海前應先做好投資架構與稅務規劃，避免落地後才發現成本及稅務風險超出預期。

資誠聯合會計師事務所與台北生技園區16日共同舉辦「生醫新創出海實務，東南亞、日本、美國落地策略解析」課程，針對台灣新創主要海外目標市場，分析投資與營運架構、當地稅制法規，以及人才與營運管理等實務問題。

資誠生醫新創協同主持會計師張珍綺表示，全球生技醫療產業正面臨經貿環境與科技快速變化。由於生醫產業高度依賴進口原料、精密設備及跨國市場，國際貿易政策一旦調整，都可能影響生產、研發及出口布局。對資源有限、需要快速成長的新創而言，能否及早接軌國際市場，已成為重要競爭關鍵。

若把目光轉向東南亞，資誠東南亞及印度業務服務秘書長張智媛表示，東南亞及南亞近年經濟快速發展、消費能力提升，內需市場商機擴大。以泰國為例，台商從事加工出口製造，常透過向泰國投資促進委員會（BOI）申報投資計畫，爭取產業投資許可及所得稅減免等優惠。不過，要真正享有租稅優惠，企業仍須做好稅務及移轉訂價等基本工作。

日本市場則具有成熟內需、研發創新能力、透明外資法規及活絡資本市場等特色。資誠稅務法律服務副總經理林碩彥指出，新創進軍日本前，應先評估投資架構、設立地點、員工持股及稅務成本，並了解在當地成立公司或工廠的實際成本，再進一步規劃交易模式及可能適用的租稅優惠。

至於美國，市場規模大，但各州制度差異也是企業落地前的重要課題。資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆指出，美國各州產業結構、法規及稅負設計不同，企業選擇設點州別時，不宜只看「是否免所得稅」，還要一併評估設廠成本、勞動市場及租稅獎勵。

蔡怡歆也提醒，台灣新創初期常派員工赴美出差拓展市場，但員工在美停留天數可能增加個人稅務遵循義務；若員工在美國從事的活動及權限被認定已構成營業行為，也可能讓台灣公司衍生額外的美國稅務成本，甚至面臨雙重課稅風險。

台北生技園區副總經理楊家琳表示，園區目前從研發驗證、試量產準備、商業化到國際市場拓展提供協助，未來也將持續強化試量產、臨床試驗及國際商務拓展資源。資誠則指出，生醫新創出海除了市場機會，更應提早處理投資架構、法規與稅務問題，降低進入海外市場後才調整布局的成本。