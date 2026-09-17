通膨升溫…政院出手穩物價油價 關鍵原物料減稅延長半年

中東情勢升溫導致國際油價上漲，行政院副院長鄭麗君昨天主持穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵措施延長六個月至明年三月底；此外，因應國際油價上漲外溢效應可能遞延顯現，鄭麗君也指示經濟部針對石化產品、工業用紙、鋼材等可能受影響品項，強化數據管理及預防性監控，如有異常，請物價聯合稽查小組即時介入，強化查察不法。

受到中東衝突再度升高影響，國際油價在高檔徘徊，兩大指標布倫特、西德州原油昨天價格雖然走跌，但每桶仍在一百美元以上，昨晚分別來到一○七點五、一○三點九美元。而受到國際油價大漲影響，連續六個星期凍漲的國內油價本周宣告「解凍」，每公升汽、柴油分別調漲○點七、○點六元。台灣中油將於周六宣布下周油價，若油價持續上漲，恐將加深國內通膨壓力。

主計總處統計，今年五至八月的消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，已連續四個月超過百分之二的通膨警戒線，並預測今年ＣＰＩ漲幅為百分之二點○七。中央銀行今天下午舉行第三季理監事會，隨著中東情勢導致油價攀升，央行是否上調ＣＰＩ增幅預測也將成為焦點；央行在六月的第二季理監事會，將今年的ＣＰＩ增幅從百分之一點八上調至百分之一點九一。

行政院穩定物價小組昨決議將關鍵原物料稅負減徵措施再延長半年，這已是關鍵原物料第十八波減稅措施，從九月底延長至明年三月底。包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉及牛肉關稅減半；汽油貨物稅每公升調降三點四一五元、柴油每公升調降一點九九五元，水泥及液化石油氣貨物稅也減半。

鄭麗君表示，確保能源穩定供應及民生物價平穩，是當前政府重要任務。考量中東情勢仍具高度不確定性，要求經濟部密切掌握國際能源供應及市場變化，偕同中油及主要業者完成冬季能源供應部署，並提前啟動明年第一季進口油氣採購及調度規畫，強化能源供應韌性。

行政院指出，因應中東情勢，政府推出穩定能源供應、穩定油氣價格、穩定民生物資、減輕產業成本、強化物價監控、維護市場秩序及協助受影響產業等七主軸措施。

鄭麗君說，政府將持續維持國內油價亞鄰最低價，並依專案平穩機制，由中油公司吸收部分國際原油價格漲幅；民生用天然氣及桶裝瓦斯持續凍漲至年底，降低能源價格波動對民眾生活及產業營運的影響。