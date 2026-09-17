若加入IMF...台幣信心增、外匯運用添彈性

台灣加入國際貨幣基金（ＩＭＦ）議題再度受關注，行政院前副院長施俊吉指出，一旦加入，除國際參與意義重大，更可強化台灣金融安全網，帶來穩定新台幣信心及增加外匯存底運用彈性兩大好處。

施俊吉說，首先，ＩＭＦ會員身分等於多一層國際金融安全網，若台海發生重大事件，市場對新台幣信心較不易快速瓦解，可降低民眾及資金急於轉換外幣、造成資本大量外流的風險。

其次，施俊吉指出，台灣目前必須累積龐大外匯存底，很重要的原因之一就是並非ＩＭＦ會員，缺乏特別提款權（ＳＤＲ）及ＩＭＦ融資等最後支援機制；若加入後，自我保障的需求可望下降，外匯資產配置也能增加彈性，或許可將部分資金轉往報酬率更高的資產上。

國民黨立委賴士葆表示樂見，指出台灣金融市場具足夠實力與資格，政府應積極落實。但他也提醒不要像加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）一樣，講了半天，至今卻尚未加入。

民進黨立委陳冠廷說，面對中國不斷升高對台壓力，台灣需要的不只是同情與支持，更需要在多邊場域中擁有實質發聲與參與機會，美國國會已不再僅停留於象徵性聲援，而是進一步透過制度設計與立法機制，為台灣的國際參與鋪路，對於台灣長期推動有意義參與國際組織而言意義重大。

中央銀行總裁楊金龍也多次對加入ＩＭＦ表達正面態度。他先前表示，加入ＩＭＦ，「不只是利大於弊，而且還都是利」；二○二四年也在立法院表示，若政府積極推動，央行、財政部等部會一定會配合。