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林伯豐籲：最低薪資調漲 不宜超過3%

聯合報／ 記者謝柏宏黃婉婷／台北報導

最低工資審議會廿四日召開，最低工資可望調漲。三三會理事長林伯豐昨天表示，最低工資調漲將推升勞保、健保等法定勞動成本，對企業經營造成沉重負擔，呼籲明年最低工資調整，應希望能考慮物價漲幅，調幅不宜超過百分之三。

行政院長卓榮泰昨說，最終決議是交由審議會決定，當中會衡量經濟發展，並與業界、勞工界好好溝通。

三三會昨舉行每月例會，林伯豐在被問到最低工資可能調漲一事指出，有賺錢的企業理應調漲員工收入，但對於經營較為辛苦的傳統加工、生產業者，政府應提出減免稅措施予以支持。他認為，考量目前通膨率約百分之二，若要調漲最低工資，在配合通膨影響前提下，調漲百分之三比較合理。

林伯豐隨後在致詞時表示，政府連續十年調漲最低工資，月薪累計上漲百分之四十七點四、時薪百分之六十三點三。二○二六年經濟成長率預估百分之十一點○五，主要受ＡＩ產業帶動，但傳統產業仍承受沉重壓力。

林伯豐說，最低工資調漲也推升勞保、健保等法定勞動成本，約占人事成本百分之廿，對企業經營造成沉重負擔。他呼籲明年最低工資調整，應希望能考慮物價漲幅，調幅不宜超過百分之三；此外，他也建議持續對加薪分紅企業給予獎勵補助。

林伯豐 調漲 低薪

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