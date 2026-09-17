三三會盼最低工資漲3%

「最低工資法」已上路兩年多，仍有雇主未給足最低工資，然而各縣市裁罰標準不一，有的縣市得要違法六次以上才會祭出百萬元重罰，有的則是八次、十次、十七，甚至位於經濟部產業園區的企業，得要累積違法五十次以上，才會被重罰一百萬元。勞團強調，行政裁罰不應因地區有差別，呼籲加強執法。

2026-09-17 00:00