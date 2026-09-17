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三三會盼最低工資漲3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

勞動部將於24日召開最低工資審議會，預期將連十年調漲。三三會理事長林伯豐昨（16）日表示，此舉將同步墊高企業在勞保、健保等法定勞動成本，建議調幅在3%內為宜，且應為發展受困的傳統產業提供租稅減免。

林伯豐指出，有獲利的企業理應提高員工薪資，但傳統加工及生產業仍面臨接單、匯率與成本壓力。若以目前通膨率約2%估算，最低工資調升3%已屬合理範圍。政府也應持續對加薪、分紅的企業提供獎勵或補助，降低企業調薪負擔。

對於央行利率政策，林伯豐認為，台灣雖須留意全球利率走勢，但應兼顧產業承受能力，目前央行政策尚符合業界期待，建議維持現行利率。

最低工資 林伯豐 勞保

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