聽新聞
0:00 / 0:00
三三會盼最低工資漲3%
勞動部將於24日召開最低工資審議會，預期將連十年調漲。三三會理事長林伯豐昨（16）日表示，此舉將同步墊高企業在勞保、健保等法定勞動成本，建議調幅在3%內為宜，且應為發展受困的傳統產業提供租稅減免。
林伯豐指出，有獲利的企業理應提高員工薪資，但傳統加工及生產業仍面臨接單、匯率與成本壓力。若以目前通膨率約2%估算，最低工資調升3%已屬合理範圍。政府也應持續對加薪、分紅的企業提供獎勵或補助，降低企業調薪負擔。
對於央行利率政策，林伯豐認為，台灣雖須留意全球利率走勢，但應兼顧產業承受能力，目前央行政策尚符合業界期待，建議維持現行利率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。