關鍵物資降稅 再延半年

中央銀行利率決策前夕，行政院副院長鄭麗君昨（16）日召開「穩定物價小組」會議，決議將關鍵原物料稅負減徵措施再延長六個月至明年3月底，持續從源頭降低業者營運成本，全力穩定民生物價。

這已是關鍵原物料第18波減稅措施，原實施至9月底，昨日拍板延長半年至明年3月底。包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉及牛肉關稅減半；汽油貨物稅每公升調降3.415元、柴油每公升調降1.995元，水泥及液化石油氣貨物稅也減半。

自2026年2月28日中東衝突升高後，政府啟動相關應變，從穩定能源供應、油氣價格及民生物資，到減輕產業成本、強化物價監控、維護市場秩序及協助受影響產業，推動各項措施。