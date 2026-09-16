中東情勢升溫 政院拍板：關鍵原物料稅負減徵措施延長至2027年3月底

因應中東情勢升溫，行政院副院長鄭麗君今天主持穩定物價小組會議決議，關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底；鄭也指示經濟部完成部署冬季能源供應，提前啟動明年第1季進口油氣採購及調度規畫，民生天然氣及桶裝瓦斯將持續凍漲至年底。

近期中東衝突升溫，國際能源價格大幅攀升，9月15日布蘭特原油現貨價格已達每桶130.54美元，較中東衝突前上漲逾8成。行政院指出，政府持續啟動亞鄰最低價及專案平穩機制，汽、柴油價格已凍漲20周、調降3周，降低國際油價上漲對國內民生及產業的衝擊。

以95無鉛汽油為例，9月14日至20日當周價格，相較中東衝突前2月23日至3月1日僅上漲約14%，行政院說，顯示政府透過各項穩定油價措施，持續降低國際油價波動對國內油品價格的影響。

鄭麗君指出，確保能源穩定供應及民生物價平穩，是當前政府的重要任務。考量中東情勢仍具高度不確定性，請經濟部持續密切掌握國際能源供應及市場變化，偕中油公司及主要業者，完成部署冬季能源供應，確保供應無虞，並提前啟動明年第1季進口油氣採購及調度規畫，強化能源供應韌性。

價格方面，鄭麗君說，政府將持續維持國內油價亞鄰最低價，並依專案平穩機制，由中油公司吸收部分國際原油價格漲幅；民生用天然氣及桶裝瓦斯持續凍漲至本年底，降低能源價格波動對民眾生活及產業營運的影響。

此外，隨著中東衝突再度升高，國際油價上漲外溢效應可能遞延顯現，鄭麗君請經濟部針對石化產品、工業用紙、鋼材等可能受影響品項，強化數據管理及預防性監控，如有異常，請物價聯合稽查小組即時介入，強化查察不法。

為提前因應國際能源及大宗物資價格波動風險，降低中東情勢對國內物價影響，從源頭減輕國內業者營運負擔，鄭麗君會中決議啟動第18波稅負減徵措施延長至明年3月底。

即免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降3.415元、柴油貨物稅每公升調降1.995元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半；液化石油氣貨物稅減半。