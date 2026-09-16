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中東戰事升溫 政府出手穩物價、關鍵原物料減稅延至明年3月底

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。記者蘇健忠／攝影
行政院副院長鄭麗君。記者蘇健忠／攝影

因應近期中東情勢再度升溫、國際能源價格大幅波動，行政院副院長鄭麗君16日召開「穩定物價小組」會議，決議啟動第18波關鍵原物料稅負減徵措施，將原訂9月底到期的減稅措施再延長6個月至明年3月底，從源頭降低業者成本，減輕國際原物料價格波動對國內物價的影響。

行政院表示，自今年2月28日中東衝突升高後，政府已推動穩定能源供應、油氣價格、民生物資、產業成本、物價監控、市場秩序及協助受影響產業等七大因應措施，鄭麗君迄今已召開18場「穩定物價小組」會議及臨時會報，持續依國際情勢滾動調整政策。

近期中東衝突再升溫，國際油價明顯上揚，布蘭特原油現貨價格15日升至每桶130.54美元，較中東衝突前上漲逾8成。政府表示，中油持續透過「亞鄰最低價」及專案平穩機制吸收部分漲幅，汽、柴油價格目前已凍漲20周、調降3周；以95無鉛汽油來看，本周價格較中東衝突前僅上漲約14%。

鄭麗君要求經濟部持續掌握國際能源供應及市場變化，並偕同中油及相關業者完成冬季能源供應部署，同時提前啟動明年第1季油氣進口採購及調度規劃。價格方面，政府將持續維持國內油價「亞鄰最低價」，民生用天然氣及桶裝瓦斯則持續凍漲至今年底。

在原物料方面，政府同步啟動第18波減徵措施，延長至明年3月底，包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉及牛肉關稅減半；汽油貨物稅每公升調降3.415元、柴油每公升調降1.995元，水泥貨物稅也減半，液化石油氣貨物稅同樣減半。

此外，鄭麗君要求經濟部針對石化產品、工業用紙、鋼材等可能受國際油價波動影響的品項，加強數據管理及預防性監控，如發現價格異常，將由物價聯合稽查小組即時介入查察，降低中東情勢對國內物價帶來的不確定性。

中東 中東戰事 物價 鄭麗君 行政院

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