最低工資違規50次罰百萬？ 園管局：上路至今零裁罰

最低工資違規裁罰標準遭勞團質疑「一國多制」，更質疑經濟部產業園區管理局裁罰基準有問題。對此，經濟部園管局回應，自《最低工資法》2024年1月1日施行以來，所轄科技產業園區廠商尚無違反最低工資法遭裁罰事件；針對違規次數累計及計算方式，將配合實務執行情形一併進行研議。

台灣勞工陣線、台北市產業總會、台灣少年權益與福利促進聯盟，今日共同召開記者會，指出各縣市對違反最低工資裁罰標準「一國多制」，更點名經濟部產業園區管理局所轄產業園區的裁罰方式，廠商須累積違規50次以上，才可能達到最高100萬元罰鍰。

園管局表示，自2024年1月1日《最低工資法》施行以來，園管局所轄科技產業園區廠商，無違反《最低工資法》的裁罰事件。

至於全國各地方政府及主管機關對違反最低工資裁罰基準不一，認為不同主管機關間之裁罰累進幅度存在明顯差異。園管局表示，會就可能出現違規次數累計採計及計算方式的相關問題，配合實務執行情形，併同檢視《勞基法》及《最低工資法》裁罰基準一併進行修正，使違規次數的採計及裁罰標準更臻周延、合理。

園管局說明，勞動部近期所召開全國勞動行政人員勞動條件及就業平等業務聯繫會報中，也表示刻正將《最低工資法》納入該部違反《勞基法》裁處罰鍰共通性原則。

園管局強調，落實最低工資制度、保障勞工權益是園區管理重要工作。對於園區事業單位涉及勞動條件的違法情形，均依法辦理，並持續透過勞動檢查、法令宣導及相關輔導措施，促使園區事業單位落實法令要求。