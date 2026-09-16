勞團指最低工資裁罰不一 經部：檢視累計及計算方式

針對台灣勞工陣線今天指出，各地方政府及經濟部產業園區管理局對違反最低工資的裁罰基準不一，恐成為立法隱憂。園管局今天表示，自最低工資法施行以來，所轄科技產業園區的廠商無違反最低工資法遭裁罰案件，至於違規次數累計及計算方式，將配合實務執行情形進行研議，盼使裁罰標準更合理。

勞動部24日將召開最低工資審議會，外界預期，明年最低工資月薪可望突破新台幣3萬元，將是台灣連續11年調漲。

台灣勞工陣線今天召開記者會，支持最低工資調漲，不過最低工資法上路2年多，全台各縣市及經濟部產業園區等，對違反最低工資的裁罰存在不一致情況，恐折損立法效益，呼籲勞動部應儘速與各縣市及經濟部協商統一裁罰基準。

園管局晚間表示，自113年1月1日最低工資法施行以來，園管局所轄科技產業園區廠商，目前沒有違反最低工資法的裁罰事件。

園管局表示，對於外界所指全台各地方政府及主管機關對違反最低工資的裁罰基準不一，以及不同主管機關間裁罰累進幅度存在差異，園管局將就違規次數的累計採計及計算方式等問題，配合實務執行情形，併同檢視勞動基準法及最低工資法相關裁罰基準一併進行研議，希望讓裁罰標準更周延、合理。

園管局說明，勞動部近期召開全國勞動行政人員勞動條件及就業平等業務聯繫會報時，已表示目前正將最低工資法納入勞動部「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」。

園管局強調，落實最低工資制度、保障勞工權益是園區管理的重要工作，對園區事業單位涉及勞動條件的違法情形，均依法辦理，並持續透過勞動檢查、法令宣導及相關輔導措施，促使園區事業單位落實法令要求。