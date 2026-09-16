日本台灣商會聯合總會攜手深化台日產業合作 從單點媒合走向產業鏈結
深化台日產業合作！日本台灣商會聯合總會第十四屆總會長頼本勉表示，日總未來將全力整合日本各地台商、台灣產業團體及日本在地商社資源，推動台日企業從「單點媒合」走向「產業鏈結」，讓綿密的僑商網絡成為台灣企業深耕日本與布局國際的堅實後盾。
面對全球供應鏈重組及區域經貿加速整合的趨勢，海外台商角色正由傳統的聯誼服務，升級為具實質效益的產業對接與市場合作平台。
長期以來，台日雙方具備深厚的民間情誼與經貿基礎。頼本勉指出，日本企業在精密技術、品質管理、核心材料及市場通路扎根深厚；台灣企業則在先進製造、科技應用、彈性開發及市場應變速度上具備顯著優勢。雙方若能精準對接，必能打造高韌性的跨境產業生態圈。
以近年台日產業重鎮「九州地區」為例，台中市與日本大分縣近期持續深化產業交流，日前舉辦「台中企業與日本大分縣工業連合會交流媒合會」，透過一對一商務洽談聚焦供應鏈串聯。
活動亦特別邀請日本九州台灣商會參與，展現台商在地深耕的號召力。頼本勉強調，九州鄰近亞洲市場且具備強大製造能量，正是未來推動跨境產業深度合作的典範，日總將持續扮演雙向溝通的最佳橋樑。
為具體落實「產業共創」目標，日本台灣商會聯合總會未來將聚焦三大推動方向。首先是推動企業精準媒合：發揮日本各地台商組織的在地人脈與市場經驗，不僅著眼於單純的產品銷售，更積極促成技術交流、代理合作、OEM／ODM、共同研發與跨境投資，大幅降低台灣企業進入日本市場的溝通與摸索成本。
其次為深化供應鏈實質互補：因應全球產業變局，商會將協助台日企業梳理材料、設備、製造、物流到行銷通路的互補優勢，推動雙方建立深具彈性與抗風險能力的長期夥伴網絡。
第三為攜手拓展第三國跨境市場：日本成熟的市場體系是台灣企業邁向東北亞與全球的重要戰略樞紐。日總不僅協助台灣品牌落地日本，也將協助日本企業尋找台灣合作夥伴，由「單向赴日」昇華為「攜手走向國際」雙贏格局。
頼本勉總會長強調，「僑力即國力」的下一階段，是將海外深耕的人脈轉化為母國產業發展的實質動能。他說，「僑商的價值不只是在海外經商，更在於把在地累積的市場智慧與商業網絡，轉化為台灣產業可運用的戰略力量」。
展望未來，日本台灣商會聯合總會將持續串聯台日產官學界資源，擴大舉辦商務媒合與企業參訪，讓「台日友好」落實於具體的產業共創與價值提升，攜手邁向永續互利的經貿新里程碑。
此外，本次除了技術交流外，日本台灣商會聯合總會也針對台灣物產雙向推廣作新詮釋，透過文化相融來打破過往台日經濟交流的壁壘，發展新的可能性進行高品質的商務與文化交流參訪。
同時邀請大分縣代表、高雄市政府農業局、工研院中分院、洄瀾無毒，以及農村輔導、餐飲品牌輔導和台日民間交流相關人士參與。
由策展人頼建宏與心相國際總經理戴家銘及可嚐影像、睿峯管顧、人人行銷、日本台商總會理事等不同領域人士，從農業社區、地方物產整合、品牌溝通及海外餐飲應用等面向交換意見。
這場交流的核心，是從食材的風味、特性與用途出發，讓地方物產在既有料理中找到合適位置。參與者透過品嚐、食材說明與現場交流，同時理解「物產來自哪裡」與「可以如何使用」，使推廣從產品介紹進一步走向實際食用經驗，也為日本物產在台灣的餐飲應用，以及台灣物產未來融入日本飲食，留下具體案例。
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