日本台灣商會聯合總會攜手深化台日產業合作 從單點媒合走向產業鏈結

深化台日產業合作！日本台灣商會聯合總會第十四屆總會長頼本勉表示，日總未來將全力整合日本各地台商、台灣產業團體及日本在地商社資源，推動台日企業從「單點媒合」走向「產業鏈結」，讓綿密的僑商網絡成為台灣企業深耕日本與布局國際的堅實後盾。

面對全球供應鏈重組及區域經貿加速整合的趨勢，海外台商角色正由傳統的聯誼服務，升級為具實質效益的產業對接與市場合作平台。

長期以來，台日雙方具備深厚的民間情誼與經貿基礎。頼本勉指出，日本企業在精密技術、品質管理、核心材料及市場通路扎根深厚；台灣企業則在先進製造、科技應用、彈性開發及市場應變速度上具備顯著優勢。雙方若能精準對接，必能打造高韌性的跨境產業生態圈。

以近年台日產業重鎮「九州地區」為例，台中市與日本大分縣近期持續深化產業交流，日前舉辦「台中企業與日本大分縣工業連合會交流媒合會」，透過一對一商務洽談聚焦供應鏈串聯。

活動亦特別邀請日本九州台灣商會參與，展現台商在地深耕的號召力。頼本勉強調，九州鄰近亞洲市場且具備強大製造能量，正是未來推動跨境產業深度合作的典範，日總將持續扮演雙向溝通的最佳橋樑。

為具體落實「產業共創」目標，日本台灣商會聯合總會未來將聚焦三大推動方向。首先是推動企業精準媒合：發揮日本各地台商組織的在地人脈與市場經驗，不僅著眼於單純的產品銷售，更積極促成技術交流、代理合作、OEM／ODM、共同研發與跨境投資，大幅降低台灣企業進入日本市場的溝通與摸索成本。

其次為深化供應鏈實質互補：因應全球產業變局，商會將協助台日企業梳理材料、設備、製造、物流到行銷通路的互補優勢，推動雙方建立深具彈性與抗風險能力的長期夥伴網絡。

第三為攜手拓展第三國跨境市場：日本成熟的市場體系是台灣企業邁向東北亞與全球的重要戰略樞紐。日總不僅協助台灣品牌落地日本，也將協助日本企業尋找台灣合作夥伴，由「單向赴日」昇華為「攜手走向國際」雙贏格局。

頼本勉總會長強調，「僑力即國力」的下一階段，是將海外深耕的人脈轉化為母國產業發展的實質動能。他說，「僑商的價值不只是在海外經商，更在於把在地累積的市場智慧與商業網絡，轉化為台灣產業可運用的戰略力量」。

展望未來，日本台灣商會聯合總會將持續串聯台日產官學界資源，擴大舉辦商務媒合與企業參訪，讓「台日友好」落實於具體的產業共創與價值提升，攜手邁向永續互利的經貿新里程碑。

此外，本次除了技術交流外，日本台灣商會聯合總會也針對台灣物產雙向推廣作新詮釋，透過文化相融來打破過往台日經濟交流的壁壘，發展新的可能性進行高品質的商務與文化交流參訪。

同時邀請大分縣代表、高雄市政府農業局、工研院中分院、洄瀾無毒，以及農村輔導、餐飲品牌輔導和台日民間交流相關人士參與。

由策展人頼建宏與心相國際總經理戴家銘及可嚐影像、睿峯管顧、人人行銷、日本台商總會理事等不同領域人士，從農業社區、地方物產整合、品牌溝通及海外餐飲應用等面向交換意見。

這場交流的核心，是從食材的風味、特性與用途出發，讓地方物產在既有料理中找到合適位置。參與者透過品嚐、食材說明與現場交流，同時理解「物產來自哪裡」與「可以如何使用」，使推廣從產品介紹進一步走向實際食用經驗，也為日本物產在台灣的餐飲應用，以及台灣物產未來融入日本飲食，留下具體案例。

日本台灣商會聯合總會第十四屆總會長 頼本 勉代表致詞。業者／提供

現場簡報介紹並與曾在日本靜岡研修和食五年的和食望月小蔡主廚共同呈現。業者／提供