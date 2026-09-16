鄧白氏台灣中小企業菁英獎揭曉 1,053家企業展現產業創新與轉型動能

AI驅動全球產業升級趨勢下，台灣許多中小企業憑營運韌性與供應鏈實力持續創新。美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）第十三屆鄧白氏台灣中小企業菁英獎以 「決策 AI · 智取未來」 為年度主軸，公布本屆1,053家入選企業名單，其中578家（55%）為首次入圍，更有企業累積獲獎達11次。兩項數據顯示，台灣中小企業生態系一方面持續有新興力量加入，另也有企業透過長期深耕與持續創新建立穩健的市場競爭力。

今年鄧白氏更與人工智慧科技基金會（AIF）合作進行分享「Top 1000 中小企業 AI 決策力調查」研究，觀察中小企業如何從 AI 工具導入，逐步邁向營運與決策應用。此外，呼應全球 AI 發展所帶動的半導體與運算需求，本屆更首度新增「半導體產業獎」，發掘長期支撐台灣半導體與全球 AI 供應鏈，卻較少受到外界關注的優質中小企業。

美商鄧白氏全球業務營運與轉型執行副總裁暨台灣區總經理鮑文安（Julian Prower）表示：「今年入選企業展現出台灣中小企業最珍貴的兩種力量，一是長期深耕所累積的經營韌性，二是面對 AI、科技創新、永續治理和供應鏈變局時持續轉型的行動力。中小企業規模不比大型企業，卻是台灣五大信賴產業與半導體供應鏈不可或缺的基礎。鄧白氏希望透過可信商業數據與中小企業菁英獎平台，讓更多具實力的中小企業被市場看見，也協助企業以更好的決策連結國際機會。」

隨著台灣推動五大信賴產業，持續強化半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等關鍵領域的產業實力與供應鏈韌性，經濟部亦透過產業競爭力輔導機制協助企業導入 AI，截至6月底已輔導 9,249家企業，其中93%為中小企業，顯示AI應用正加速向百工百業擴散。

本屆入選名單共有243家的企業布局對應五大信賴產業，相關企業涵蓋化學原料、電子零組件、積體電路、半導體設備、精密機械及通訊等領域，顯示台灣中小企業已深入全球 AI 供應鏈，並在技術、製造與市場應用之間扮演重要的串聯角色。

經濟部產業發展署主任秘書李純孝指出：「中小企業是台灣產業發展的重要基礎。近年經濟部持續透過產業競爭力輔導團，協助企業推動數位轉型與 AI 應用。以本屆入選企業分布顯示，中小企業在台灣五大信賴產業發展中扮演關鍵角色，未來經濟部也將持續協助中小企業與傳統產業深化產業實力與供應鏈韌性，並切入如半導體、軍工、AI等產業之供應鏈，創造共贏共榮之局。」

全球AI發展持續推升先進晶片、材料、設備、封裝及測試需求，半導體產業的競爭也逐步由單一企業走向完整生態系的競爭。本屆鄧白氏首度增設「半導體產業獎」，參考台灣五大信賴產業的半導體政策方向與行業分類，並依企業主要產品、服務及供應鏈角色進行綜合評估，共遴選 40 家表現優異的中小企業。

獲獎企業涵蓋上游 IC設計與設計服務、中游半導體材料、設備、精密零組件與廠務系統，以及下游測試、量測與通路服務。其中，超過三分之二集中於材料、設備及相關中游環節，反映台灣半導體競爭力不只來自晶片設計與先進製造，也有賴完整、專業且高度分工的中小企業供應生態系支撐。這些企業雖較少為大眾所熟悉，卻以關鍵材料、製程設備、精密零組件及技術服務，支援先進半導體與 AI 晶片生產，是強化台灣半導體產業韌性與全球競爭力的重要力量。

本屆1,053家入選企業展現出精實營運與專業分工特色。得獎企業中員工人數中位數為30人，其中69%的企業員工人數低於50人，反映台灣中小企業以靈活組織與專業能力，在市場變動中持續創造價值。區域分布方面，雙北與台中市合計占整體58%，形成以電子零組件、金屬製品、機械設備及電子器材批發為主的產業聚落。產業結構則以電子相關製造業與批發業為主，兩者合計占比達89%。

鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲表示：「今年入選企業最值得關注的，是其在精實營運基礎上持續轉型的能力。從數據來看，許多企業一方面保有深厚的產業專業，另一方面也逐步強化數位工具、資料管理與永續治理。台灣中小企業的競爭力，正從高度仰賴經驗，走向結合專業經驗、可信數據與系統化管理的新階段。」