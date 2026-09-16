快訊

高雄校園爆持刀衝突…學生腹部遭20公分餐刀刺傷 教育局說話了

警政署督察室警官涉毒！旅館開房間忘記帶走吸食器 今移送北檢遭開鍘

亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

聽新聞
0:00 / 0:00

外國企業認列境外發生成本或費用證明文件 財政部放寬免經驗證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部於16日發布解釋令，外國營利事業在我國境內固定營業場所申報所得稅列報在境外發生成本費用，可依國外總公司所在地合格會計師簽證載有境外成本費用計算與分攤等資料之總公司財務報告認定，免經我國駐在地使領館或我國政府認許機構之簽證。

財政部說明，依該部86年12月4日台財稅第861924459號函及88年1月20日台財稅第881896532號函規定，外國營利事業在我國境內從事設計、包工或其他工程，其在我國境內分支機構或工程場所辦理所得稅申報時；或國外總公司直接在我國境內提供勞務之所得，由我國境內分支機構申報前開所得時，如有列報境外發生成本費用，可提示上開經會計師簽證國外總公司財務報告，且「應經駐外館處驗證」，憑以認定該等成本費用。

財政部考量外國營利事業辦理前開驗證程序繁瑣，且該驗證僅證明境外文書形式效力，又衡酌實務上提示會計師簽證國外總公司財務報告足供稽徵機關審認，為簡政便民，該部發布解釋令修正前開2則函釋，刪除前開財務報告「應經駐外館處驗證」規定，減輕外國營利事業稅務遵循成本，營造友善國際投資稅務環境。

財政部 所得稅 簽證

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業刻意赴海外簽約規避稅捐 北市稅處：印花稅仍不能免

人走了、財產還能照你的意思安排？ 資誠解析百年信託

電子款項納入申報 財政部修 CRS、2028上路

小孩跟誰報稅不是看誰出錢多！稅局揭4大認定順序

相關新聞

勞退自提人數衝158.3萬 每5人1人參加勞工自提

勞退自提持續增加！勞動部勞工保險局16日公布最新統計，截至2026年7月底，勞退提繳總人數達786.6萬人，其中選擇自願提繳退休金人數已突破158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每5名勞工就有1人自提。自提人數較2025年底增加22萬1,888人，增幅16.29%，前7個月成長幅度已高於2025年全年13.99%的成長率。

最低薪資審議會將登場 三三會林伯豐：基本工資調漲3%比較合理

政府將在24日召開最低工資審議會，外界認為為基本工資將調漲。三三會理事長林伯豐16日表示，有賺錢的企業理應調漲員工收入；但是對於辛苦的傳統產業，政府應提出減免稅收的辦法予以支持。他認為，基本工資在配合通膨影響前提下，調漲3%比較合理。

基本工資能否破3萬？卓榮泰強調「台灣的經濟狀況很好」

行政院長卓榮泰16日下午參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」受訪，針對基本工資是否調漲突破3萬元，以及外界關注AIDC、工業用電是否調漲等議題表示，電價部分將由電價費率審議委員會做最後決定，政府也會衡量整體經濟發展，並與業界、勞工界充分溝通；至於基本工資調漲議題，卓揆則未正面回應，僅表示「再一起努力」，並強調「台灣的經濟狀況很好」。

全台7月平均薪資飆破7.1萬！內需卻冷到發抖？專家拿郭台銘酸爆「神奇數字」

主計總處公布7月全體受僱員工平均薪資飆破7.1萬元，但實領中位數卻不到4萬！面對內需消費疲軟與物價壓力，理財專家直言別急著自認變有錢，「我和郭台銘…

台中「三力」助攻經濟動能持續攀升！營業稅淨額八年漲102%、六都第一

台中經濟動能持續攀升！根據財政部統計，台中市114年營業稅實徵淨額達527億元，創近8年來新高，較107年261億元增加266億元，8年間成長102%、規模翻倍，成長率居六都第一，也是六都唯一翻倍成長。

日本台灣商會聯合總會攜手深化台日產業合作 從單點媒合走向產業鏈結

深化台日產業合作！日本台灣商會聯合總會第十四屆總會長頼本勉表示，日總未來將全力整合日本各地台商、台灣產業團體及日本在地商社資源，推動台日企業從「單點媒合」走向「產業鏈結」，讓綿密的僑商網絡成為台灣企業深耕日本與布局國際的堅實後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。