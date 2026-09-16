台水活化資產建綠能裝置 估2026年回饋金收入1.3億

台水為多元利用土地，將供水設施轉化為綠能場域，截至今年6月底，台水已建置約72MW太陽光電與3處小水力發電系統。台水表示，預估今年綠能回饋金將達新台幣1.3億元，未來將持續推動光電與小水力發電，朝淨零排放目標邁進。

台水今天舉辦記者會分享資產活化與淨零轉型成果，台水規劃將淨水場、加壓站、水池頂及既有供水設施轉化為綠能場域，提升再生能源使用比例。

統計至115年6月底，台水已完成135處太陽光電設施，總設置容量達72.87MW，年發電量約8886萬度，並於台東利嘉淨水場、台中沙鹿配水中心及雲林湖山淨水場，建置3處小水力發電系統，總設置容量達2345kW，年發電量約1445萬度。

台水說明，114年太陽能及小水力發電回饋金為1.09億元，預估今年回饋金收入可達1.3億元。太陽光電設施方面，近3年還會再增加60.06MW；小水力發電方面，目前有5個案場正在建置中，完成後預計能再增加4.9MW設置量。

另外，台水也配合國家社會住宅政策及地方發展需求，將低度利用土地轉化為公益服務資源。台水提到，已提供基隆市信義區舊宿舍、嘉義市嘉工新村宿舍南側基地及台南市原三合里加壓站基地等3處土地，供國家住都中心興建社會住宅，總面積約2萬823平方公尺，節省土地管理成本。

台水說明，供社會住宅使用的3處土地，目前仍正在規劃中，未正式簽約，尚未有租金收入，不過目前每年可節省約560萬元的地價稅。

台水也透過公開標租活化低度利用土地，截至115年6月已出租土地約56公頃，近年租金收益呈現成長趨勢，部分場域也轉型為電動車充電停車場及街邊商場等公共服務設施。

台水表示，公司租金收入逐年成長，114年已達1.03億元，以租金每年能增收200萬元為目標，近5年都有達到原訂目標。

台水強調，資產活化的核心目標在於支援供水本業及促進永續發展，未來將持續推動太陽光電、小水力發電、綠電自用及不動產活化等策略，兼顧收益創造、公益回饋與節能減碳，讓既有資產發揮更大效益。