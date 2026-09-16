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影／企業是否擔心基本工資破3萬？ 卓揆笑指龔明鑫：問經濟部長

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
行政院長卓榮泰（前中）下午在經濟部長龔明鑫（前右）的陪同下，前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」，圖為卓揆聽取震雄機械總經理王誠（前左）介紹該公司的產品「導光板」。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（前中）下午在經濟部長龔明鑫（前右）的陪同下，前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」，圖為卓揆聽取震雄機械總經理王誠（前左）介紹該公司的產品「導光板」。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰今日下午前往台北南港展覽館，參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。離去時，面對記者詢問最低工資若調漲突破3萬元是否會引發產業界擔心，卓榮泰並未直接回應，而是笑著指向身旁同行者經濟部長龔明鑫，將問題拋給對方：「問經濟部長！」

卓榮泰此行先與廠商進行短暫座談，傾聽產業聲音與實質需求，隨後在經濟部長陪同下進入展場，實地瞭解各家廠商的展出亮點與新產品特色。參觀期間，他除了聽取業者簡報，也熱情與現場人員合影，深入瞭解台灣機械工業如何在國際市場穩固腳步，並展現領先的科技研發實力。

卓榮泰在展場停留約70分鐘。由於最低工資審議會議召開在即，外界預估本次調漲幅度可能突破3萬元大關，對產業界的影響備受各界矚目。面對媒體追問若調幅過大是否擔心引發反彈，卓榮泰離去前僅比向身旁的經濟部長，笑著回應「問經濟部長」，並連說兩次「大家一起努力」。

行政院長卓榮泰下午前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。離去時，面對記者詢問最低工資若調漲突破3萬元是否會引發產業界擔心，卓榮泰（左）並未直接回應，而是笑著指向身旁同行者經濟部長龔明鑫（右）表示，「問經濟部長！」記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰下午前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。離去時，面對記者詢問最低工資若調漲突破3萬元是否會引發產業界擔心，卓榮泰（左）並未直接回應，而是笑著指向身旁同行者經濟部長龔明鑫（右）表示，「問經濟部長！」記者杜建重／攝影

「2026台北國際塑橡膠工業展」在台北南港展覽館展出。記者杜建重／攝影
「2026台北國際塑橡膠工業展」在台北南港展覽館展出。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰（中）下午在經濟部長龔明鑫（左）的陪同下前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。圖為<a href='/search/tagging/2/卓揆' rel='卓揆' data-rel='/2/249063' class='tag'><strong>卓揆</strong></a>戴上由財團法人塑膠工業技術發展中心所研發的再生碳纖維製作的太陽眼鏡框架，並聽取總經理蕭耀貴（右）的解說鏡框材質特殊之處。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（中）下午在經濟部長龔明鑫（左）的陪同下前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。圖為卓揆戴上由財團法人塑膠工業技術發展中心所研發的再生碳纖維製作的太陽眼鏡框架，並聽取總經理蕭耀貴（右）的解說鏡框材質特殊之處。記者杜建重／攝影

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