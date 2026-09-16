影／企業是否擔心基本工資破3萬？ 卓揆笑指龔明鑫：問經濟部長

行政院長卓榮泰今日下午前往台北南港展覽館，參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。離去時，面對記者詢問最低工資若調漲突破3萬元是否會引發產業界擔心，卓榮泰並未直接回應，而是笑著指向身旁同行者經濟部長龔明鑫，將問題拋給對方：「問經濟部長！」

卓榮泰此行先與廠商進行短暫座談，傾聽產業聲音與實質需求，隨後在經濟部長陪同下進入展場，實地瞭解各家廠商的展出亮點與新產品特色。參觀期間，他除了聽取業者簡報，也熱情與現場人員合影，深入瞭解台灣機械工業如何在國際市場穩固腳步，並展現領先的科技研發實力。

卓榮泰在展場停留約70分鐘。由於最低工資審議會議召開在即，外界預估本次調漲幅度可能突破3萬元大關，對產業界的影響備受各界矚目。面對媒體追問若調幅過大是否擔心引發反彈，卓榮泰離去前僅比向身旁的經濟部長，笑著回應「問經濟部長」，並連說兩次「大家一起努力」。

行政院長卓榮泰下午前往台北南港展覽館參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」。離去時，面對記者詢問最低工資若調漲突破3萬元是否會引發產業界擔心，卓榮泰（左）並未直接回應，而是笑著指向身旁同行者經濟部長龔明鑫（右）表示，「問經濟部長！」記者杜建重／攝影

「2026台北國際塑橡膠工業展」在台北南港展覽館展出。記者杜建重／攝影