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台水：研議水價與物價連動機制 待適當時機推動

中央社／ 台北16日電

水價長達32年未調整，台水董事長李嘉榮今天表示，目前台水正在研議與物價連動機制，讓水價調整有客觀機制可依循，不過考量對整體經濟影響，加上目前油電虧損較為嚴峻，台水將靜待好時機再推動調整水價。

台水今天舉辦記者會說明推動資產活化成果。媒體關切，水價已有32年未調整，近期是否有調整計畫。台水董事長李嘉榮說明，台水已將水價檢討報告送交水利署，經濟部與水利署持續討論中，希望台水細部研議級距、基本費，以及評估水價連動物價機制，避免水價調漲一次後又要久久凍漲。

李嘉榮強調，調水價仍須看時機，此舉攸關國家經濟發展，目前油電虧損情況較為嚴峻，政府會優先關心中油與台電，台水目前就靜待好時機。

媒體提問何時是好時機，李嘉榮說，「前幾次是有要調整跡象，可是往往選舉到了，都很敏感，如果不選舉的話，或許這個時機是有可能的。」

至於台水營運狀況，台水副總經理謝素娟說明，去年虧損約新台幣51億元左右，今年預計虧損約69億元，面對虧損挑戰，台水持續精進成本管控，希望在今年剩下的3、4個月，將虧損控管在63億元、64億元左右。

台水 水價 物價

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