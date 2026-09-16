賴總統：經濟成長率預估達11.05% 讓全民共享經濟發展成果

賴清德總統16日午間前往雲林縣「麥寮雷厝順天宮」參香祈福，並致贈匾額「順天佑民」。賴總統表示，政府近十年持續推動各項政策，加強照顧人民；隨著經濟成長、稅收增加，更有能力強化國防、促進發展，並將成果回饋社會。明年將普發每人1萬元現金，讓全民共享AI紅利。期盼鄉親對台灣有信心，全民團結，讓國家更安全、經濟更好、人民生活更好。

賴總統致詞時表示，很高興前來「麥寮雷厝順天宮」參拜媽祖，祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，雲林縣四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、事業順利。今天也特別代表全國人民致贈「順天佑民」匾額，感謝媽祖長年保境佑民，成為地方重要信仰中心，庇佑各行各業平安順遂。

賴總統認為，無論是立委或地方首長，最重要的就是「會做事」，願意走入基層、傾聽民意，並有能力解決問題。他肯定劉建國委員積極為地方爭取建設，協助改善雲林各地問題，包括長年困擾地方的濁水溪風飛沙。這些成果是地方各級民意代表共同提出意見，再由中央採納推動。身為總統，看到鄉親生活獲得改善，他也感到十分高興。

賴總統強調，民主時代人民作主，人民是國家的主人，無論中央或地方政府，都應該照顧人民。從蔡英文前總統至今，政府近十年來持續推動各項政策，加強對人民的照顧。首先是減輕年輕家庭的負擔，推動「0到6歲國家一起養」，每月提供第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元育兒津貼；近期再推出「0到18歲成長津貼」，18歲以下孩子每人每月補助5,000元，18年共可領取108萬元。

在教育方面，賴總統指出，政府推動高中職全面免學費，並提供私立大專校院學生每年3.5萬元學雜費補助，低收入戶再加碼2萬元、中低收入戶加碼1.5萬元，減輕家庭負擔，讓孩子安心就學、學習專業技能，進而改善生活。人民生活更好，國家社會也會更好。

針對社福政策，賴總統表示，政府持續加強對長輩的照顧，目前長照3.0已開始推動，全台已有超過1萬5,000個長照據點及10萬多名長照服務人員，在各地提供照顧服務；也持續強化老年經濟保障，老農津貼及國民年金給付分別調升至每人每月1萬元及5,000元。

賴總統指出，隨著台灣經濟進步、稅收增加，政府更有能力強化國防、促進經濟發展及照顧人民，讓經濟成果回饋社會。今年台灣經濟表現良好，經濟成長率預估達11.05%；明年各項必要預算編列完成後仍有餘裕，因此政府決定普發每人1萬元現金，讓全民共享AI紅利。

賴總統表示，近年台灣經濟持續發展，也深受國際肯定，請鄉親對台灣有信心。身為總統，他一定會繼續守護台灣，也期盼全民團結，讓國家更安全、經濟更好、人民生活更好。