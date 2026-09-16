聽新聞
0:00 / 0:00
基本工資能否破3萬？卓榮泰強調「台灣的經濟狀況很好」
行政院長卓榮泰16日下午參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」受訪，針對基本工資是否調漲突破3萬元，以及外界關注AIDC、工業用電是否調漲等議題表示，電價部分將由電價費率審議委員會做最後決定，政府也會衡量整體經濟發展，並與業界、勞工界充分溝通；至於基本工資調漲議題，卓揆則未正面回應，僅表示「再一起努力」，並強調「台灣的經濟狀況很好」。
針對外界關注明年基本工資是否有機會突破3萬元，卓榮泰在受訪時被問及中小微企業對調薪的疑慮，並未直接回應具體調幅或金額，僅表示「問經濟部長看看」，隨後強調政府會「再一起努力」且台灣的經濟狀況很好。
至於電價部分，外界近期關注AIDC及工業用電是否可能調漲，卓榮泰表示，相關電價費率將由「審議委員會」做最後決定，政府會衡量整個經濟發展情況，並與業界及勞工界好好溝通，最終仍由審議委員會決定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。