基本工資能否破3萬？卓榮泰強調「台灣的經濟狀況很好」

行政院長卓榮泰16日下午參觀「2026台北國際塑橡膠工業展」受訪，針對基本工資是否調漲突破3萬元，以及外界關注AIDC、工業用電是否調漲等議題表示，電價部分將由電價費率審議委員會做最後決定，政府也會衡量整體經濟發展，並與業界、勞工界充分溝通；至於基本工資調漲議題，卓揆則未正面回應，僅表示「再一起努力」，並強調「台灣的經濟狀況很好」。

針對外界關注明年基本工資是否有機會突破3萬元，卓榮泰在受訪時被問及中小微企業對調薪的疑慮，並未直接回應具體調幅或金額，僅表示「問經濟部長看看」，隨後強調政府會「再一起努力」且台灣的經濟狀況很好。

至於電價部分，外界近期關注AIDC及工業用電是否可能調漲，卓榮泰表示，相關電價費率將由「審議委員會」做最後決定，政府會衡量整個經濟發展情況，並與業界及勞工界好好溝通，最終仍由審議委員會決定。