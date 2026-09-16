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最低工資明年破3萬元？卓揆：將衡量經濟發展 待審議會最終決定
台灣現行基本工資為月薪2萬9500元，最低工資審議預計24日開會，外界評估有望連11漲，若調幅達4%，明年將突破3萬元。行政院長卓榮泰今天指出，會衡量經濟發展，與業界、勞工界溝通，待審議會做最後決定。
最低工資審議會是由勞方、資方及政府代表、學界代表委員，審議明年元旦起的最低工資水位，調幅參採11項社會經濟指標，主要參考消費者物價指數（CPI）及經濟成長率兩項指標。根據主計總處資料顯示，8月CPI年增率為2.04％、今年經濟成長率上修為11.05％，有利最低工資持續上調。
由於賴清德總統、卓榮泰皆已對調高發表過支持意見，目前最低工資月薪有機會持續上調，迎來連續第11次調漲。由於明年軍公教人員明年加薪4％，當時外界普遍預期，最低工資調幅也將在4％以上，若是如此，便有望突破月薪3萬元大關
卓榮泰今天參觀台北國際塑橡膠工業展時受訪指出，要待審議會做出最後決定，會衡量整個經濟發展，並與業界、勞工界溝通，「最後決定是審議委員會決定」。
面對傳產及中小微企業擔憂人事成本攀升，卓榮泰笑說，「問經濟部長看看，大家一起努力，台灣的經濟狀況很好」。
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