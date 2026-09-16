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群聯員工樂透 公司提撥1億元員工旅遊購物金並加發1個月獎金

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
觀光署號召百工百業挺國旅，群聯執行長潘健成（左三）在中秋晚會率先宣布響應。圖／群聯提供
觀光署號召百工百業挺國旅，群聯執行長潘健成（左三）在中秋晚會率先宣布響應。圖／群聯提供

交通部觀光署署長陳玉秀署長15日出席群聯電子中秋晚會，與群聯電子創辦人暨執行長潘健成共同啟動「百工百業挺國旅」行動。群聯率先響應，加碼提供員工旅遊購物金1億元總預算規模，並規劃2000 支國內團體與自由行商品，同時量身打造包含獨家鐵道旅遊在內的14支群聯企業專屬路線，預計至少 8000 名員工及眷屬受惠。企業帶領員工走進臺灣各地，不僅能照顧員工，也能帶動旅宿、餐飲、交通、遊憩及地方消費，以實際行動支持國旅。

潘健成表示，群聯長期深耕臺灣並布局全球，員工是企業持續成長的重要夥伴。此次透過員工旅遊，鼓勵同仁與家人走進台灣各地，從山海景觀、鐵道文化到地方生活，重新認識台灣不同的面貌。

潘健成表示，除規劃1億元國旅專案外，為與員工共享經營成果並擴大國旅效益，公司將額外加碼發放一個月獎金，並鼓勵同仁用於國內旅遊，攜家帶眷體驗台灣鐵道文化、走訪各地景點，以實際消費支持地方產業，擴大「百工百業挺國旅」的響應力道。

陳玉秀表示，感謝群聯率先響應「百工百業挺國旅」，以實際行動支持臺灣觀光。當企業帶領員工及眷屬走進臺灣各地，就能讓旅遊人潮與消費效益擴散至不同產業及地方，形成企業、員工與地方共好的正向循環。交通部將持續整合交通與觀光資源，提升旅遊環境與移動便利性，擴大國旅市場，促進區域發展及觀光產業永續。

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