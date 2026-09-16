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全台7月平均薪資飆破7.1萬！內需卻冷到發抖？專家拿郭台銘酸爆「神奇數字」

聯合新聞網／ 綜合報導
主計總處公布7月總平均薪資飆破7.1萬元，但實領中位數僅有3.9萬元，懸殊差距引爆基層上班族集體自嘲「拉低全台平均水平」。聯合報系資料照
主計總處公布7月總平均薪資飆破7.1萬元，但實領中位數僅有3.9萬元，懸殊差距引爆基層上班族集體自嘲「拉低全台平均水平」。聯合報系資料照

行政院主計總處公布最新7月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為49,491元；若再加計獎金與加班費，全台總薪資平均更一口氣飆上71,165元，年增率高達8.25%，亮麗數據乍看展現出台灣經濟的集體繁榮。

然而面對這份官方報告，理財專家葉育碩在臉書直言這只是虛幻的「數字遊戲」，提醒大眾別急著慶祝全民變有錢，他點破盲點，「平均這東西很神奇，我和郭台銘平均一下，我也坐擁幾百億身價！」

亮眼數據背後藏玄機 中位數其實不到4萬

理財專家葉育碩點破，「統計平均」與「民眾實領金額」存在極大落差，若細看數據結構，7月經常性薪資的「中位數」僅有39,629元，與動輒7萬的平均數字相距甚遠。這意味著全台灣有一半以上的上班族，實領月薪根本連4萬元都不到，整體數據完全是被少數極端高薪族群硬生生拉高。

葉育碩分析，產業間的薪資失衡正是拉大差距的關鍵，高薪族群多半集中在金融保險與資通訊等特定產業，反觀人數龐大的住宿餐飲業薪資則相對落後，正是因為少數高薪產業拉高了整體平均數字，才營造出「全民集體變有錢」的假象，絕大多數一般受僱者的可支配所得並未實質增加，依然得面對物價、房價與生活成本的沉重考驗。

薪水變多內需卻冷颼颼？房價物價雙殺掏空消費力

此外，台股不斷創新高，股市一樣也出現詭異的矛盾現象，尤其餐飲、零售、百貨與觀光等內需族群概念股「弱的還是在弱」。葉育碩分析，帳面薪資增加不等於能轉化為民間消費動能，高漲的物價、沉重的房貸與房租成本，早已將一般家庭的實質購買力搜刮殆盡，讓民眾掏錢消費的心態更趨保守。

官方數據曝光後，瞬間在各大社群引爆熱議，大批網友留言狂酸「對不起是我拉低了國家平均」、「拚了命工作，主計總處卻告訴我只是在扯後腿」、「現在台灣只有科技業是人，其他都是分母」、「不夠的差額能找政府補嗎？」、「基層勞工內心充滿最真實的剝奪感」。

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