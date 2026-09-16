快訊

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

社工陳尚潔判刑2年！二審首開庭場面混亂 剴剴戰士齊吼重判

聽新聞
0:00 / 0:00

無薪假人數微增至2,508人 勞動部：一般訂單波動、整體仍穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動部16日公布最新一期減班休息無薪假）統計，實施家數202家、2,508人，較前一期9月1日增加4家、148人，呈現微幅增加。此次實施仍以製造業為主，其中又以金屬機電工業較多，不過勞動部表示，從目前數據觀察，整體變動幅度不大，主要仍是一般性的客戶訂單波動，沒有特別事件或特殊因素造成。

勞動部官員表示，本期減班休息實施家數及人數較上期雖有增加，但幅度不大，主要集中在金屬機電工業；由於相關家數及人數與前期相比變化有限，目前看不出特別集中於特定縣市或單一產業的情形。

至於製造業實施減班休息的原因，官員說明，目前觀察主要還是受到客戶訂單波動影響。製造業接單本來就會隨市場需求變化，這次情況比較像一般性的訂單波動，並非受到特定事件衝擊。

針對是否受到戰爭、中東情勢或油價等因素影響，勞動部官員表示，目前沒有特別的比例或數據可以進一步說明，也沒有跡象顯示是受到單一因素影響，整體而言仍屬大環境及客戶訂單本身的波動。

值得注意的是，雖然本期減班休息家數及人數微幅增加，但同期間也有35家終止實施，496名勞工恢復原本的勞動條件。官員表示，實際情況是有企業增加實施，也有企業因訂單回穩、狀況好轉而終止實施，整體呈現有增有減的情況。

勞動部表示，從較長期數據來看，本期雖較前一期微幅增加，但整體波動幅度仍不大，目前整體狀況仍算穩定，暫未觀察到特別明顯的因素造成減班休息大幅增加。後續勞動部也將持續觀察企業訂單及減班休息實施情形。

勞動部 無薪假 減班休息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞退自提人數衝158.3萬 每5人1人參加勞工自提

台灣沒有低薪？勞陣揭去年153件未給足最低工資挨罰 僅冰山一角

大陸8月失業率升至5.3%創5個月新高 官方稱季節性上升

114年員工人均總報酬88.3萬 非經常性薪資比重創高

相關新聞

勞退自提人數衝158.3萬 每5人1人參加勞工自提

勞退自提持續增加！勞動部勞工保險局16日公布最新統計，截至2026年7月底，勞退提繳總人數達786.6萬人，其中選擇自願提繳退休金人數已突破158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每5名勞工就有1人自提。自提人數較2025年底增加22萬1,888人，增幅16.29%，前7個月成長幅度已高於2025年全年13.99%的成長率。

最低薪資審議會將登場 三三會林伯豐：基本工資調漲3%比較合理

政府將在24日召開最低工資審議會，外界認為為基本工資將調漲。三三會理事長林伯豐16日表示，有賺錢的企業理應調漲員工收入；但是對於辛苦的傳統產業，政府應提出減免稅收的辦法予以支持。他認為，基本工資在配合通膨影響前提下，調漲3%比較合理。

台中「三力」助攻經濟動能持續攀升！營業稅淨額八年漲102%、六都第一

台中經濟動能持續攀升！根據財政部統計，台中市114年營業稅實徵淨額達527億元，創近8年來新高，較107年261億元增加266億元，8年間成長102%、規模翻倍，成長率居六都第一，也是六都唯一翻倍成長。

無薪假人數微增至2,508人 勞動部：一般訂單波動、整體仍穩定

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）統計，實施家數202家、2,508人，較前一期9月1日增加4家、148人，呈現微幅增加。此次實施仍以製造業為主，其中又以金屬機電工業較多，不過勞動部表示，從目前數據觀察，整體變動幅度不大，主要仍是一般性的客戶訂單波動，沒有特別事件或特殊因素造成。

電子款項納入申報 財政部修 CRS、2028上路

財政部15日預告修正「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」部分條文草案，配合OECD修正共同申報及盡職審查準則（CRS），將「特定電子款項」納入規範，擴大存款機構及存款帳戶定義，同時新增申報資訊。財政部考量金融機構需調整系統、通知客戶及蒐集資料，新增申報資訊自2028年1月1日起施行，新增存款帳戶申報義務則延至2029年申報期間適用。

丁學文專欄／AI與反對浪潮對撞 這場金融派對如何收場

9月3日，隨著G20創新部長會議在美國登場，各國政府官員和科技巨頭針對人工智慧AI發展、資源配置與數位監管等議題，展開閉門討論。但諷刺的是，場外聚集著大批學生與民眾，他們大聲抗議不斷擴張的AI資料中心，對環境、就業與隱私安全帶來的巨大衝擊，對科技的反對浪潮似乎一發不可收拾。當這場科技逆風與人工智慧對撞，未來究竟將如何演變？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。