無薪假人數微增至2,508人 勞動部：一般訂單波動、整體仍穩定

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）統計，實施家數202家、2,508人，較前一期9月1日增加4家、148人，呈現微幅增加。此次實施仍以製造業為主，其中又以金屬機電工業較多，不過勞動部表示，從目前數據觀察，整體變動幅度不大，主要仍是一般性的客戶訂單波動，沒有特別事件或特殊因素造成。

勞動部官員表示，本期減班休息實施家數及人數較上期雖有增加，但幅度不大，主要集中在金屬機電工業；由於相關家數及人數與前期相比變化有限，目前看不出特別集中於特定縣市或單一產業的情形。

至於製造業實施減班休息的原因，官員說明，目前觀察主要還是受到客戶訂單波動影響。製造業接單本來就會隨市場需求變化，這次情況比較像一般性的訂單波動，並非受到特定事件衝擊。

針對是否受到戰爭、中東情勢或油價等因素影響，勞動部官員表示，目前沒有特別的比例或數據可以進一步說明，也沒有跡象顯示是受到單一因素影響，整體而言仍屬大環境及客戶訂單本身的波動。

值得注意的是，雖然本期減班休息家數及人數微幅增加，但同期間也有35家終止實施，496名勞工恢復原本的勞動條件。官員表示，實際情況是有企業增加實施，也有企業因訂單回穩、狀況好轉而終止實施，整體呈現有增有減的情況。

勞動部表示，從較長期數據來看，本期雖較前一期微幅增加，但整體波動幅度仍不大，目前整體狀況仍算穩定，暫未觀察到特別明顯的因素造成減班休息大幅增加。後續勞動部也將持續觀察企業訂單及減班休息實施情形。