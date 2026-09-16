勞退自提人數衝158.3萬 每5人1人參加勞工自提

勞退自提持續增加！勞動部勞工保險局16日公布最新統計，截至2026年7月底，勞退提繳總人數達786.6萬人，其中選擇自願提繳退休金人數已突破158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每5名勞工就有1人自提。自提人數較2025年底增加22萬1,888人，增幅16.29%，前7個月成長幅度已高於2025年全年13.99%的成長率。

勞保局表示，依勞工退休金新制規定，雇主每月應依法提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，勞工則可在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金。近年隨勞工退休理財規劃意識提高，自提參與人數持續增加。

從年齡層觀察，各年齡層自提人數均呈成長，其中50歲以上勞工自提人數成長18.20%，30歲至49歲成長14.83%，29歲以下成長14.79%。

以自提率來看，50歲以上勞工為各年齡層最高，達32.38%，約每3名50歲以上勞工就有1人自提。勞保局指出，隨著退休規劃受到重視，不同年齡層勞工參與自提的情形均有所增加，其中年輕勞工的自提人數也持續成長。

勞退自提制度是由勞工依個人財務規劃，在每月工資6%範圍內自願提繳，與雇主依法提繳的6%退休金共同累積於勞工個人退休金專戶。勞工可依自身財務狀況決定提繳比例，並透過長期累積增加退休金準備。

在制度誘因方面，勞保局指出，勞工自願提繳退休金的金額，在每月工資6%範圍內可享有不計入當年度薪資所得課稅的優惠；此外，依規定，勞工退休金運用收益若低於當地銀行2年期定期存款利率的收益，將由國庫補足差額，提供最低收益保障。

勞保局統計，新制勞退基金近年投資收益表現也受到關注，2025年以前10年（2016年至2025年）平均收益率為8.7%，前5年（2021年至2025年）平均收益率為10.28%；2026年截至7月績效為24.58%。不過，基金投資收益仍會隨市場行情波動，實際收益並非固定。

勞保局表示，勞工越早開始進行退休金準備，累積期間越長，較能發揮長期累積的效果；對於有退休規劃需求的勞工，可依個人收入及財務狀況評估是否參與自提。

勞保局指出，勞工及受委任工作者如欲自願提繳退休金，可向雇主或委任單位表達意願，由雇主或委任單位申報，並自薪資或執行業務所得代扣繳納；實際從事勞動的雇主則可由事業單位併同申報繳納。

此外，自2026年9月1日起，自營作業者也可透過勞保局e化服務系統線上申辦自願提繳退休金，並採約定轉帳方式繳納，增加自營工作者參與新制勞退的管道。

勞保局表示，隨著高齡化社會發展，退休財務準備的重要性提高，勞工可依個人財務狀況善用新制勞退自願提繳機制，及早累積退休金。