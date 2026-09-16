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影／考量通膨及傳產壓力 林伯豐籲最低工資調幅3%左右較為合理
勞動部下周將召開最低工資審議會，三三會理事長林伯豐下午受訪表示，考量通膨約2%及傳統產業經營壓力，建議明年最低工資調幅以3%左右較為合理。若調幅過高，恐大幅推升企業人事與勞健保等法定勞動成本。
林伯豐指出，雖然今年受AI帶動整體經濟成長，但傳統加工與生產業者處境仍艱困，且勞健保等法定成本已占人事成本約20%。針對獲利企業，適度調薪是應該的，但對於經營辛苦的傳產，政府應提出減免稅措施予以支持。
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