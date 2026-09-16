影／考量通膨及傳產壓力 林伯豐籲最低工資調幅3%左右較為合理

勞退自提持續增加！勞動部勞工保險局16日公布最新統計，截至2026年7月底，勞退提繳總人數達786.6萬人，其中選擇自願提繳退休金人數已突破158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每5名勞工就有1人自提。自提人數較2025年底增加22萬1,888人，增幅16.29%，前7個月成長幅度已高於2025年全年13.99%的成長率。

2026-09-16 14:19