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最低薪資審議會將登場 三三會林伯豐：基本工資調漲3%比較合理

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
三三會16日召開9月例會，邀請國民黨主席鄭麗文（中）演講，演講前與三三會理事長林伯豐（右）、副理事長韓家宇等人合影。記者謝柏宏／攝影
三三會16日召開9月例會，邀請國民黨主席鄭麗文（中）演講，演講前與三三會理事長林伯豐（右）、副理事長韓家宇等人合影。記者謝柏宏／攝影

政府將在24日召開最低工資審議會，外界認為為基本工資調漲。三三會理事長林伯豐16日表示，有賺錢的企業理應調漲員工收入；但是對於辛苦的傳統產業，政府應提出減免稅收的辦法予以支持。他認為，基本工資在配合通膨影響前提下，調漲3%比較合理。

三三會16日舉行每月例會，邀請國民黨主席鄭麗文以「全球變局與台灣的選擇」為題發表演講。

林伯豐在會前針對基本工資調漲議題表示，有賺錢的企業理應調漲員工收入；但是對於辛苦的傳統產業，政府應提出減免稅收的辦法予以支持。在配合通膨影響前提下，他認為調漲3%比較合理。

此外，央行將舉行理監事會，外界關注美國通膨引發升息機會大增，恐將影響國內升息調整動作。三三會理事長林伯豐16日表示，利率雖應配合全球走勢，但台灣仍應穩健執行，央行目前做法仍算符合產業界期待，呼籲維持現有利率，以維持最佳狀況。

關於利率對房市的影響，林伯豐認為，應由政府提出獎勵措施以提升住房購買率。

林伯豐隨後在致詞時表示，政府連續十年調漲基本工資，月薪累計上漲47.4%、時薪63.3%。2026年經濟成長率預估11.05%，主要受AI產業帶動，但傳統產業仍承受沉重壓力。

林伯豐強調，基本工資調漲也推升勞保、健保等法定勞動成本，約占人事成本20%，對企業經營造成沉重負擔。因此他呼籲2027年最低工資調整，應希望能考慮物價漲幅，調幅不宜超過3％；此外，他也建議持續對加薪分紅的企業給予獎勵補助。

林伯豐表示，近年來，隨著AI資料中心、半導體先進製程與高效能運算在台灣快速擴張，台灣美國商會與歐洲商會，在歷年發布的《台灣白皮書》與《年度建議書》中，均將「電力供應（能源）」與「人才短缺」列為台灣急需解決的國安與經濟韌性課題。

林伯豐也建議政府，應建立「多元能源及穩定供電」的務實政策，持續推動核電與綠電並重發展，將核能作為基載電力，積極推動核二、核三重啟，導入新世代核能技術興建新核電廠包括SMR。

最後林伯豐指出，台灣需要更積極「搶人才」，而不只是「留人才」，放寬外籍專業人才資格、簡化簽證與工作許可程序，透過稅制優惠與改善住房政策，打造更友善的環境。

林伯豐 基本工資 調漲

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