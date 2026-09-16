台中「三力」助攻經濟動能持續攀升！營業稅淨額八年漲102%、六都第一

台中經濟動能持續攀升！根據財政部統計，台中市114年營業稅實徵淨額達527億元，創近8年來新高，較107年261億元增加266億元，8年間成長102%、規模翻倍，成長率居六都第一，也是六都唯一翻倍成長。

市府經濟發展局表示，營業稅主要反映商品交易及服務消費，從稅收持續成長，可看出台中市場交易及經濟活動規模同步擴大；近年台中「宜居聚人流、投資旺產業、所得促消費」三股力量相互加乘，持續為城市經濟注入成長動能。

經發局長張峯源表示，台中經濟成長並非來自單一因素，而是「宜居、投資、所得」三力相互帶動。市長盧秀燕上任以來持續推動大型建設，打造宜居及投資友善環境，吸引人口與家庭移入，帶動消費市場。

同時，企業持續進駐則壯大產業聚落、創造就業機會，進一步帶動家庭所得及消費能力，逐步形成「人口增加、投資成長、所得提升、消費擴大」的正向循環，最終反映在商品交易、服務消費及營業稅成長，8年間增幅高居六都第一。

經發局說明，首先是「宜居力」帶來穩定的人口與消費需求。依戶籍統計資料，108年至113年台中戶數增加12.1萬戶、成長12.3%，增幅居六都第二。

經發局指出，人口及家庭增加，不僅反映城市居住與工作條件的吸引力，也為零售、餐飲及生活服務等產業帶來更多內需市場，讓城市人口紅利進一步轉化為消費動能。

其次是「投資力」持續壯大產業發展。經發局表示，市府近年積極推動招商引資、優化企業投資環境，持續吸引半導體、精密機械、智慧製造、航太、AI及無人載具等高附加價值產業布局台中。

重大投資除直接挹注產值，也進一步帶動供應鏈、營建工程及專業服務等相關產業發展，創造更多就業機會，讓投資效益向上下游產業擴散，帶動整體工商及市場交易活動。

經發局進一步說明，第三股力量則是「所得力」。依行政院主計總處家庭收支調查，台中平均每戶可支配所得由108年108.3萬元提高至113年117.2萬元，5年間增加約9萬元，113年年增率達4.91%，居六都第一，顯示市民消費能力持續提升。

另外，根據財政部統計，台中市綜合所得稅由108年的335億元成長至114年的600億元，增幅近80%；營利事業所得稅則由559億元提高至742億元，增幅約33%，兩項稅收成長率均居六都第三。

經發局表示，從營業稅8年間成長102%，到戶數、家庭可支配所得及企業投資等多項指標，可以觀察到台中市人口、產業與消費市場持續發展。

展望未來，經發局將持續優化投資環境、協助產業升級及招商引資，並結合城市重大建設與產業布局，讓「宜居力、投資力、所得力」持續相互加乘，進一步將經濟成長成果轉化為就業機會、產業發展及市民所得，持續擴大台中城市經濟動能。

招商引資活絡城市經濟。中市經發局／提供

台中市營業稅翻倍成長，六都第一。中市經發局提供