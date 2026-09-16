快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

114年員工人均總報酬88.3萬 非經常性薪資比重創高

中央社／ 台北16日電

AI需求超乎預期強勁，帶動高科技產業營收大進補，發放獎金跟著成長。主計總處公布最新114年受僱員工總報酬結構，經常性薪資、非經常性薪資及非薪資報酬所占比重分別為65.1%、21.1%、13.9%，其中非經常性薪資比重升至21.1%，創下歷年最高。

主計總處說明，企業僱用員工所支付的「勞動報酬」，包括「薪資報酬」及「非薪資報酬」二部分，前者包含雇主給付員工的經常性薪資（一般慣稱「月薪」，含本薪、按月津貼及獎金）與非經常性薪資（年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等）。

「非薪資報酬」則指雇主負擔的員工保險費、提撥退休準備金或支付的退休金、資遣費、職工福利金及其他福利金支出，可視為雇主的隱形成本。

主計總處統計，114年全年工業及服務業受僱員工每人平均勞動報酬為新台幣88.3萬元，較去年增加3.2萬元、年增3.8%。其中薪資報酬76.1萬元、年增3.9%，非薪資報酬12.2萬元、年增3.1%，二者占勞動報酬比重分別為86.1%及13.9%。

主計總處官員說明，以受僱員工總報酬的結構來看，非經常性薪資較易受到景氣波動影響，114年因新興科技應用需求持續擴增，帶動相關產業鏈營收成長，高科技廠商增加發放年終獎金及績效獎金，推升非經常性薪資所占比重升至21.1%，較113年上升0.6個百分點，創下歷年最高；非薪資報酬所占比重則微降至13.9%。

主計總處官員補充，從金額來看，114年的勞動報酬，以及其中經常性薪資、非經常性薪資及非薪資報酬金額全數成長，只是因為非經常性薪資增幅較大，比重排擠非薪資報酬。

上班族在意每月入袋的薪資，也期待調薪，不過主計總處官員指出，隨著台灣勞動法規逐步強化勞工權益保障，企業除了薪資支出，負擔的勞保、退休金等非薪資報酬也逐步增加。從長期趨勢來看，這類非薪資報酬呈現上揚，反映企業僱用員工的整體成本隨之墊高。

報酬 工人 主計總處

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】台灣126萬勞工淪低薪族 官員別再玩文字遊戲

民眾黨團：薪資調幅追不上物價上漲 政府應反省

【重磅快評】賴清德上台沒低薪？原來粉飾太平勝前朝　　　

最低工資拚連11漲 企業憂慮多筆負擔一併漲 龔明鑫表態：經部願協助

相關新聞

丁學文專欄／AI與反對浪潮對撞 這場金融派對如何收場

9月3日，隨著G20創新部長會議在美國登場，各國政府官員和科技巨頭針對人工智慧AI發展、資源配置與數位監管等議題，展開閉門討論。但諷刺的是，場外聚集著大批學生與民眾，他們大聲抗議不斷擴張的AI資料中心，對環境、就業與隱私安全帶來的巨大衝擊，對科技的反對浪潮似乎一發不可收拾。當這場科技逆風與人工智慧對撞，未來究竟將如何演變？

台幣重貶1.6角…收31.848元 交易員：32元成下個心理關卡

國際美元持續走強，加上外資資金匯出壓力未歇，新台幣昨（15）日開低走低，終場收31.848元，重貶1.6角，盤中最低一度貶破31.9元，下探逾三周低點；近四個交易日累計貶3.43角。外匯市場交易量同步放大，顯示外資匯出力道增強，迫使中央銀行進一步加大調節。

國發會：今年GDP成長衝12% 大廠訂單能見度至少看到明年

國發會主委葉俊顯昨（15）日表示，從台積電及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標「應該早已達成」，若出口持續暢旺，今年經濟成長率有機會逐步向12%靠近。

國發會主委葉俊顯看物價情勢…溫和上漲

國內消費者物價指數（CPI）已連四月站上2%，加上中東戰事推升國際油價，市場關注通膨壓力升溫。國發會主委葉俊顯昨（15）日表示，學理上並沒有充分依據認定「2%就是通膨」，在經濟維持高成長下，物價溫和上漲屬正常現象。

電價審議 經長拋兩原則！半導體、AI 資料中心是否調漲將通盤考量

經濟部本周五（18日）將召開電價費率審議會，決定10月電價。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，原則上希望能平穩物價、照顧民生。至於是否調漲景氣較好的半導體及AI資料中心（AIDC）電價，他說，包括預算撥補等相關資訊，會提供電價審議會參考，會通盤考量。

租賃金融結合風險管理　打造中小企業韌性新模式

面對全球數位轉型、淨零排放及人工智慧（AI）快速發展，台灣中小企業正面臨設備更新、資金取得及新興風險管理等多重挑戰。在高度不確定的經營環境下，中小企業真正需要的不只是資金，而是以兼顧融資、風險管理及持續經營的支持機制。租賃金融若能結合風險管理與保險制度，將可由傳統融資工具進一步發展為提升企業韌性的重要金融機制。 以企業風險管理（Enterprise Risk Management, ERM）的觀點，企業競爭力已由過去追求成本效率，逐漸轉向提升風險承擔能力與經營韌性。中小企業最大的限制並非技術能力不足，而是在數位轉型與淨零轉型的過程中，面臨資金不足、投資風險高、技術快速淘汰及現金流壓力等挑戰。租賃模式將企業由「擁有資產」轉向「使用資產」，將資本支出（CapEx）轉化為營運支出（OpEx），不僅改善企業現金流，更重新配置企業所需承擔的財務風險，使有限資源得以聚焦於核心競爭力與創新發展，而非過度集中於固定資產投資。租賃金融的價值，亦因此不再侷限於資金融通，而是成為企業提升韌性的重要管理工具。 租賃金融生態系涉及承租人、租賃公司、金融機構及社會整體等多元利害關係人，所面臨的風險包括信用風險、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。