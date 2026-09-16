114年員工人均總報酬88.3萬 非經常性薪資比重創高

AI需求超乎預期強勁，帶動高科技產業營收大進補，發放獎金跟著成長。主計總處公布最新114年受僱員工總報酬結構，經常性薪資、非經常性薪資及非薪資報酬所占比重分別為65.1%、21.1%、13.9%，其中非經常性薪資比重升至21.1%，創下歷年最高。

主計總處說明，企業僱用員工所支付的「勞動報酬」，包括「薪資報酬」及「非薪資報酬」二部分，前者包含雇主給付員工的經常性薪資（一般慣稱「月薪」，含本薪、按月津貼及獎金）與非經常性薪資（年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等）。

「非薪資報酬」則指雇主負擔的員工保險費、提撥退休準備金或支付的退休金、資遣費、職工福利金及其他福利金支出，可視為雇主的隱形成本。

主計總處統計，114年全年工業及服務業受僱員工每人平均勞動報酬為新台幣88.3萬元，較去年增加3.2萬元、年增3.8%。其中薪資報酬76.1萬元、年增3.9%，非薪資報酬12.2萬元、年增3.1%，二者占勞動報酬比重分別為86.1%及13.9%。

主計總處官員說明，以受僱員工總報酬的結構來看，非經常性薪資較易受到景氣波動影響，114年因新興科技應用需求持續擴增，帶動相關產業鏈營收成長，高科技廠商增加發放年終獎金及績效獎金，推升非經常性薪資所占比重升至21.1%，較113年上升0.6個百分點，創下歷年最高；非薪資報酬所占比重則微降至13.9%。

主計總處官員補充，從金額來看，114年的勞動報酬，以及其中經常性薪資、非經常性薪資及非薪資報酬金額全數成長，只是因為非經常性薪資增幅較大，比重排擠非薪資報酬。

上班族在意每月入袋的薪資，也期待調薪，不過主計總處官員指出，隨著台灣勞動法規逐步強化勞工權益保障，企業除了薪資支出，負擔的勞保、退休金等非薪資報酬也逐步增加。從長期趨勢來看，這類非薪資報酬呈現上揚，反映企業僱用員工的整體成本隨之墊高。