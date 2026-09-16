芝加哥工具機展 非紅供應鏈台灣是不二選擇

50多家台灣業者參加「芝加哥工具機展」，展現台廠產業鏈高度整合與技術含金量，駐芝加哥辦事處長類延峰強調，台灣是非紅供應鏈的不二選擇。

美洲規模最大的「芝加哥工具機展」（IMTS2026）於14日在芝加哥麥考米克展覽中心（McCormick Place）開幕，匯集全球工具機、金屬加工、製造自動化、機器人、數位製造及先進製造技術等領導業者。本屆共有56家台灣企業參展，為第3大參展國，展現工具機及智慧製造完整產業鏈、技術實力與國際競爭力。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，外貿協會於展覽設置「旗艦台灣館」，集結21家製造商，展出先進工具機、精密零組件、智慧自動化及數位製造等領域產品，凸顯台灣製造產業鏈高度整合與技術能量，共同拓展北美市場。

外貿協會秘書長王熙蒙主持台灣館開幕典禮，類延峰、主辦單位AMT副總裁狄佛朗哥（MikeDiFranco）、美國商務部中西部辦公室主任丹．金（Dan Kim）、機械公會理事長莊大立、工具機公會理事長陳紳騰、精密機械發展協會理事長張仕育、PMC精機中心副總周麗蓉，及伊利諾州、俄亥俄州經濟部門代表、產業領袖、國際買主等出席。

類延峰指出，台灣是美國最值得信賴的產業夥伴，廠商的半導體晶片及工具機製造能力全球首屈一指，完整產業鏈生態系統為顧客產品整合及客製化，是美國維持全球創新、再工業化及建立非紅供應鏈的不二選擇。

外貿協會14日晚間舉辦台灣之夜，參展台企、美國客戶及合作夥伴出席交流。伊利諾州經濟發展廳副廳長馬可普洛斯（Margo Markopoulos）、俄亥俄州經濟發展廳國際商務資深主任柯克爾（Justin Kocher）等美方代表出席。

IMTS每2年於芝加哥舉辦，是全球製造業者尋找新技術、設備及合作夥伴的重要平台。