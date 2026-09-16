電價審議 民生用電可望凍漲

電價費率審議會將於周五（十八日）登場，決定十月起的電價是否調整。

外傳民生用電將凍漲、僅調漲工業及ＡＩ資料中心用電，經濟部長龔明鑫昨天表示，電價調整會通盤考量，經濟部有兩項原則，以平穩物價、照顧民生為優先。

美伊戰爭從今年二月廿八日起持續至今，國際能源價格大漲，並且持續維持高檔，但是國內油價凍漲，台電也負擔高額的天然氣燃料成本，由於經濟部在今年的追加預算當中，分別撥補中油一○九八億元（含台塑桶裝瓦斯）、台電七一一億元，加上考量物價穩定等因素，預期民生電價將不會調漲。

經濟部昨與產業公協會舉行第四場交流會，龔明鑫會後受訪指出，與會的工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博都當場表示，願意出面幫經濟部講話，向立法院表達支持追加預算補貼中油及台電的規畫，龔明鑫並對兩位理事長的支持，表示非常感謝。

龔明鑫說，國際能源價格與國內的油價及電價，現在有很大的落差，平穩物價及照顧民生，經濟部責無旁貸，這兩年的財政狀況真的比較好，如果能夠透過預算補貼中油及台電，讓物價平穩下來是很好的方式。

不過，電價審議會周五就要召開，立法院追加預算目前尚未進入審議程序，且是否通過也是未定之數，外界關注十月電價是否先行反映成本調漲費率。

據傳台電研擬調漲方案，只對ＡＩ資料中心、半導體等用電大戶調漲電價，漲幅一成五至兩成，民生家庭及小商家與傳統產業用電則予以凍漲。

龔明鑫回應，「我們會通盤考量」，電價最終仍由電價審議會作最後決定，經濟部會將所有資訊完整提供審議委員做評估與決定，讓委員充分了解不同方案及可能影響，而平穩物價及照顧民生就是經濟部的原則。