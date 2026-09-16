聽新聞
0:00 / 0:00
硬體出口受惠AI 葉俊顯：台灣經濟成長有望摸到12%
ＡＩ產業近期雜音浮現，加上中東戰事推升國際油價，為台灣經濟前景增添變數。不過，國發會主委葉俊顯昨說，目前從台積電及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標應該早就已經達成，若後續出口持續暢旺，今年經濟成長率「看有沒有辦法慢慢去摸到百分之十二」。
針對ＡＩ業者釋出技術發展可能放緩的訊息，葉俊顯說，應區分軟體與硬體，模型開發等軟體端若因資安等技術問題短暫放緩，比較接近短期市場波動，可能在數月內出現變化，但不代表整體ＡＩ產業趨勢反轉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。