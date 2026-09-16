硬體出口受惠AI 葉俊顯：台灣經濟成長有望摸到12%

ＡＩ產業近期雜音浮現，加上中東戰事推升國際油價，為台灣經濟前景增添變數。不過，國發會主委葉俊顯昨說，目前從台積電及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標應該早就已經達成，若後續出口持續暢旺，今年經濟成長率「看有沒有辦法慢慢去摸到百分之十二」。

針對ＡＩ業者釋出技術發展可能放緩的訊息，葉俊顯說，應區分軟體與硬體，模型開發等軟體端若因資安等技術問題短暫放緩，比較接近短期市場波動，可能在數月內出現變化，但不代表整體ＡＩ產業趨勢反轉。