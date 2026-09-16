台幣重貶1.6角…收31.848元 交易員：32元成下個心理關卡

面對全球數位轉型、淨零排放及人工智慧（AI）快速發展，台灣中小企業正面臨設備更新、資金取得及新興風險管理等多重挑戰。在高度不確定的經營環境下，中小企業真正需要的不只是資金，而是以兼顧融資、風險管理及持續經營的支持機制。租賃金融若能結合風險管理與保險制度，將可由傳統融資工具進一步發展為提升企業韌性的重要金融機制。 以企業風險管理（Enterprise Risk Management, ERM）的觀點，企業競爭力已由過去追求成本效率，逐漸轉向提升風險承擔能力與經營韌性。中小企業最大的限制並非技術能力不足，而是在數位轉型與淨零轉型的過程中，面臨資金不足、投資風險高、技術快速淘汰及現金流壓力等挑戰。租賃模式將企業由「擁有資產」轉向「使用資產」，將資本支出（CapEx）轉化為營運支出（OpEx），不僅改善企業現金流，更重新配置企業所需承擔的財務風險，使有限資源得以聚焦於核心競爭力與創新發展，而非過度集中於固定資產投資。租賃金融的價值，亦因此不再侷限於資金融通，而是成為企業提升韌性的重要管理工具。 租賃金融生態系涉及承租人、租賃公司、金融機構及社會整體等多元利害關係人，所面臨的風險包括信用風險、

2026-09-16 00:00