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台幣重貶1.6角…收31.848元 交易員：32元成下個心理關卡
國際美元持續走強，加上外資資金匯出壓力未歇，新台幣昨（15）日開低走低，終場收31.848元，重貶1.6角，盤中最低一度貶破31.9元，下探逾三周低點；近四個交易日累計貶3.43角。外匯市場交易量同步放大，顯示外資匯出力道增強，迫使中央銀行進一步加大調節。
交易員認為，市場進入「超級央行周」，國際美元維持強勢，加上台股若續弱，外資匯出壓力可能延續，新台幣短線仍偏弱，32元整數關卡成為市場下一個重要心理價位。
市場同時關注美台利差變化及主要央行政策動向。若美元維持強勢、外資持續撤出台股，央行後續是否持續加大調節，是影響新台幣能否守住32元關鍵。至於一個月期NDF目前約呈現6分貶值預期。
交易員指出，近期新台幣貶勢明顯受外資「提款」影響，尤其台股高檔震盪、外資調節持股後，資金匯出需求增加，成為新台幣貶值主因。
昨日台北外匯市場成交量明顯放大，盤中出現兩家大型外資機構強力買匯，其中包括美系及歐系外資，頻繁以單筆約2,000萬美元規模進場買進美元，帶動市場交易量快速增加。
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