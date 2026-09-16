電價審議 經長拋兩原則！半導體、AI 資料中心是否調漲將通盤考量

經濟部本周五（18日）將召開電價費率審議會，決定10月電價。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，原則上希望能平穩物價、照顧民生。至於是否調漲景氣較好的半導體及AI資料中心（AIDC）電價，他說，包括預算撥補等相關資訊，會提供電價審議會參考，會通盤考量。

外界認為，因經濟部編列追加預算1,809.35億元以撥補中油和台電，加上為穩定物價、照顧民生，預期民生電價不會調漲。

龔明鑫昨日與公協會理事長舉行產業公協會交流會議，會後受訪時表示，近期中東戰事持續發展，國際油價開始上漲，中油及台電吸收的成本愈來愈高、造成很大的影響。

龔明鑫表示，目前政府已在今年度追加預算中提出1,809.35億元預算撥補中油、台電，工總和商總也表達支持政府補貼政策，尤其近年政府稅收比較多，有能力可以補貼中油和台電。

龔明鑫表示，從國際能源價格與國內油電價來看，確實存在很大的落差，但政府為了穩定物價及照顧民生，有責任採取相關措施，若能透過預算補貼中油、台電，進一步穩定整體物價，會是很好的方式。

電價費率審議會將於本周五舉行，至於立法院要等到9月底開議後，才會排定審查追加預算，外界關注，此次電價調整，是否會優先調整工業電價；另據悉，台電提出景氣較佳的半導體及AI資料中心應調整電價15%至20%。

對此，龔明鑫表示，電價最終仍由審議會作最後決定，經濟部會把各項資訊提供給審議委員，讓委員充分了解不同方案及可能影響，也會作通盤考量。

行政院會於9月通過今年度追加預算，總規模逾6,000億元，寫下新高。

其中，經濟部指示台電、中油及相關石油業者等配合穩定汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格政策，以緩解對國內民生經濟影響，共編列1,809.35億元以補貼價差。