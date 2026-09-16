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國發會主委葉俊顯看物價情勢…溫和上漲

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國內消費者物價指數（CPI）已連四月站上2%，加上中東戰事推升國際油價，市場關注通膨壓力升溫。國發會主委葉俊顯昨（15）日表示，學理上並沒有充分依據認定「2%就是通膨」，在經濟維持高成長下，物價溫和上漲屬正常現象。

依據主計總處8月預估，今年全年CPI漲幅為2.07%，較前一次預測上修，且第3、4季分別預估年增2.47%、2.4%，下半年物價漲幅仍可能維持在2%以上。此外今年5月至8月，已連四月CPI年增率超過2％，且預期9月CPI年增率還會高於8月。

葉俊顯表示，真正的通膨應具備較長時間、持續性的價格上升，而非單看幾個月數據。今年1至7月CPI平均年增率約1.8%，只是近期受到油價等因素影響，物價漲勢有所加快。

對於市場經常以2%作為通膨警戒線，葉俊顯認為，學界並沒有理論認定物價漲幅一旦超過2%，就代表經濟出現問題，這比較接近各國長期政策操作後形成的慣例，也應考量不同國家的經濟成長與所得情況。

葉俊顯舉例，今年台灣經濟成長力道相當強勁，主計總處預估全年CPI年增率為2.07%，「我是覺得OK」。適度且溫和的物價上漲，本就是經濟成長過程可能出現的現象；若物價長期維持低檔，對經濟活動未必有利。

目前台灣最低工資月薪為29,500元、時薪196元，最低工資審議會預計本月24日召開，外界普遍預期明年月薪有望突破3萬元。葉俊顯表示，明年最低工資應會調整，希望讓相對較少分享到經濟成長果實的族群也能受益；尤其不少基層勞工屬外食族，對物價上漲感受更直接，在物價溫和上升的同時，所得也應有相應調整。

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