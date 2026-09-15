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分階段試行 環境部：以碳費與ETS雙軌並行為方向

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部今日舉辦「臺灣碳定價的下一步：彭部長與德國排放交易專家 Dr. Jürgen Landgrebe 對談」記者會。圖／環境部提供
環境部今日舉辦「臺灣碳定價的下一步：彭部長與德國排放交易專家 Dr. Jürgen Landgrebe 對談」記者會。圖／環境部提供

環境部15日表示，我國碳費制度於 2025 年正式上路，並已完成首次碳費徵收，下一步將以碳費與 ETS 雙軌並行為方向，透過分階段試行、企業能力建構及市場基礎設施整備，讓碳定價成為促進實質減量與產業轉型的動力。

環境部今日舉辦「台灣碳定價的下一步：彭部長與德國排放交易專家 Dr. Jürgen Landgrebe 對談」記者會，由環境部長彭啓明與環境部顧問、德國排放交易專家 Dr. Jürgen Landgrebe，說明台灣由碳費邁向總量管制與排放交易制度 (ETS) 的政策方向。

彭啓明表示，台灣能建立碳費制度相當不容易，推動過程必須兼顧減碳目標、產業競爭力及社會接受度。碳費的價格相對穩定、易於預期；ETS 則先確定排放總量，再由市場交易形成價格，更能讓減量責任與國家目標連結。目前規劃 ETS 試行先由排放規模較大、已有自主減量計畫的企業參與，逐步累積制度與操作經驗，為 2030 年後加大減碳力道預作準備。

彭啓明並請 Jürgen 從國際經驗說明三項重點：第一，國際上來看，碳費或碳稅，與 ETS，採行 ETS 或雙軌制度是否已成為更多國家的政策方向；第二，如果台灣需要更大規模的淨零轉型，ETS 是否有更大驅動力，可以連結綠色金融，特別是企業可以當成碳資產來看，金融業也會更樂意參與；第三，ETS 比起碳費或碳稅，是否更可以推動國際市場的連結。

Jürgen 表示，台灣已建立溫室氣體盤查、查驗及碳費制度基礎，現在具備向下一階段前進的條件；但 ETS 並非一次到位，須在試行中持續調整總量、核配與市場規則，並與利害關係人充分溝通，建立各界理解與信任。Jürgen 並指出，ETS 的概念正由「總量管制與排放交易」(cap and trade) 逐步走向「總量管制與投資」(cap and invest)。對台灣而言，未來若妥善規劃拍賣及收入運用，可讓碳定價不只提供價格訊號，也成為支持綠色科技與產業轉型的重要資源。

Jürgen 進一步表示，ETS 能否有效，關鍵仍在總量是否符合減量路徑、額度核配是否適當，以及市場穩定機制是否完備。相較碳稅或碳費，各國 ETS 若具有相近的總量管制、MRV 制度及市場規則，較有機會進一步連結。制度連結可增加企業的履約選項與市場流動性，也有助價格發現。台灣及早建立制度能力，有助與國際碳市場接軌。

在推動時程方面，環境部預計於今年底提出 ETS 試行計畫草案，明年持續完成制度整備及企業參與準備，以 2028 年啟動台灣試行 ETS 為目標。現階段將透過專家諮詢與利害關係人討論，針對管制範疇、總量設定、排放額度核配及市場運作等核心議題，逐步研擬具體方案，並結合工作坊與碳市場模擬演練，協助企業建立參與能力。

記者會另由環境部顧問、國立政治大學施文真教授說明 ETS 運作原理與核心制度要素，台灣碳權交易所陳脩文總經理則介紹市場基礎設施建置進展。台灣碳權交易所與歐洲能源交易所 (EEX) 合作建置的台灣 ETS 試行拍賣平台，預計於今年 11 月底上線，後續並將持續推進交易及登錄系統建置，配合試行規劃進行流程驗證與操作準備。環境部強調，未來將持續深化國際合作與國內溝通，同步推進制度設計、企業能力及市場建設，透過穩健的試行與調整，逐步完善台灣碳定價制度，支持產業低碳轉型與國際競爭力。

環境部 碳費 彭啓明

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