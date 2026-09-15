台中模式「100換200」物調券掀全台效應！引領逾十縣市與中央接力跟進

「物調券，你今年領了沒？」許多台中市民都曾聽過這句熟悉的問候語。如今這股「100元換200元」的消費加碼熱潮，已從台中擴散至全國各地市場、夜市及商圈。

台中市政府經濟發展局表示，台中市自2023年率全國之先推動「物調券」政策，以「100元現金兌換200元物調券」的加倍回饋機制提升消費意願，也成為全台超過10個縣市參考借鏡的振興模式。

近年經濟部循物調券模式，推出好市券活動，且部分時段搭配物調券併同發放，帶動人潮使效益加乘。各界紛紛回饋，民眾現場排隊兌換紙本券張、即換即用之機制最為公平，成為經濟部及各縣市政府逐漸採用的模式，為全台庶民經濟注入活力。

經發局表示，台中物調券推動後逐漸形成示範效應，目前已有超過10個縣市參考「100元換200元」的模式，陸續推出符合地方特色的加倍消費方案。

例如新竹市，以特定市場或限定品項發放加倍券；彰化市在部分公有市場辦理聯合促銷加倍券；雲林縣推出好市加倍購；花蓮縣利用市集加倍券來吸引觀光客回流；台東縣結合跨年活動；宜蘭市公所以減碳為主題發放抵用券；新北市則有商圈加倍券的發放。此外，還有高雄市、台南市及澎湖馬公市公所主動交流取經。

整體而言，「物調券」不僅是地方創新政策，更成為全台振興消費的典範，各地雖操作模式不同，但核心皆以「加倍消費」設計為主，不僅精準扶持庶民經濟，也創造出高經濟乘數效果。

經發局指出，物調券特色在於參與方式簡單、使用門檻低，民眾以100元現金即可兌換價值200元的物調券，不必下載App、不必綁定數位支付工具，也無須掃描QR Code，即可於市場、夜市及商圈消費，讓市民、攤商以及外地遊客都能以最直覺的方式參與。

除地方政府之外，經濟部今年也推出「2026來趣・踅市仔」系列活動，5月、9月及10月分別辦理民眾自備環保購物袋、環保杯或環保餐具等，即可用100元現金兌換200元消費券，或用200元現金兌換400元套票。

從地方政府到中央，均陸續採用政府僅需補貼一半的方式，即可創造加倍消費概念，顯示台中首創的物調券模式已獲廣泛響應，並依各地特色靈活運用，進一步擴大振興消費效益。

經發局補充，台中物調券推動過程中，獲得市府團隊、民意代表及攤商、店家共同支持，並透過持續優化執行機制，逐步建立成熟模式。活動迄今已連續辦理四屆，累計發放超過250萬份物調券，整體回收率達99.7%，創造超過5億元經濟效益，不僅帶動市場、夜市及商圈消費，也吸引不同年齡層民眾及外地遊客走入傳統市場。

台中市樂見「100換200」從地方創意措施逐步擴散至中央及全台各縣市，持續為庶民經濟注入動能，創造政府、民眾及攤商三方共好的成果。

「100換200」的台中經驗，為庶民經濟注入活力。中市經發局／提供

台中物調券獲民眾與商家廣泛響應。中市經發局／提供