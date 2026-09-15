快訊

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積滑落 現場畫面曝光

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

疑搶快失控撞機車待轉區 桃園八德車禍5人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台中模式「100換200」物調券掀全台效應！引領逾十縣市與中央接力跟進

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
物調券帶動市場、夜市及商圈消費，也吸引不同年齡層民眾及外地遊客走入傳統市場。中市經發局／提供
物調券帶動市場、夜市及商圈消費，也吸引不同年齡層民眾及外地遊客走入傳統市場。中市經發局／提供

物調券，你今年領了沒？」許多台中市民都曾聽過這句熟悉的問候語。如今這股「100元換200元」的消費加碼熱潮，已從台中擴散至全國各地市場、夜市及商圈。

台中市政府經濟發展局表示，台中市自2023年率全國之先推動「物調券」政策，以「100元現金兌換200元物調券」的加倍回饋機制提升消費意願，也成為全台超過10個縣市參考借鏡的振興模式。

近年經濟部循物調券模式，推出好市券活動，且部分時段搭配物調券併同發放，帶動人潮使效益加乘。各界紛紛回饋，民眾現場排隊兌換紙本券張、即換即用之機制最為公平，成為經濟部及各縣市政府逐漸採用的模式，為全台庶民經濟注入活力。

經發局表示，台中物調券推動後逐漸形成示範效應，目前已有超過10個縣市參考「100元換200元」的模式，陸續推出符合地方特色的加倍消費方案。

例如新竹市，以特定市場或限定品項發放加倍券；彰化市在部分公有市場辦理聯合促銷加倍券；雲林縣推出好市加倍購；花蓮縣利用市集加倍券來吸引觀光客回流；台東縣結合跨年活動；宜蘭市公所以減碳為主題發放抵用券；新北市則有商圈加倍券的發放。此外，還有高雄市、台南市及澎湖馬公市公所主動交流取經。

整體而言，「物調券」不僅是地方創新政策，更成為全台振興消費的典範，各地雖操作模式不同，但核心皆以「加倍消費」設計為主，不僅精準扶持庶民經濟，也創造出高經濟乘數效果。

經發局指出，物調券特色在於參與方式簡單、使用門檻低，民眾以100元現金即可兌換價值200元的物調券，不必下載App、不必綁定數位支付工具，也無須掃描QR Code，即可於市場、夜市及商圈消費，讓市民、攤商以及外地遊客都能以最直覺的方式參與。

除地方政府之外，經濟部今年也推出「2026來趣・踅市仔」系列活動，5月、9月及10月分別辦理民眾自備環保購物袋、環保杯或環保餐具等，即可用100元現金兌換200元消費券，或用200元現金兌換400元套票。

從地方政府到中央，均陸續採用政府僅需補貼一半的方式，即可創造加倍消費概念，顯示台中首創的物調券模式已獲廣泛響應，並依各地特色靈活運用，進一步擴大振興消費效益。

經發局補充，台中物調券推動過程中，獲得市府團隊、民意代表及攤商、店家共同支持，並透過持續優化執行機制，逐步建立成熟模式。活動迄今已連續辦理四屆，累計發放超過250萬份物調券，整體回收率達99.7%，創造超過5億元經濟效益，不僅帶動市場、夜市及商圈消費，也吸引不同年齡層民眾及外地遊客走入傳統市場。

台中市樂見「100換200」從地方創意措施逐步擴散至中央及全台各縣市，持續為庶民經濟注入動能，創造政府、民眾及攤商三方共好的成果。

「100換200」的台中經驗，為庶民經濟注入活力。中市經發局／提供
「100換200」的台中經驗，為庶民經濟注入活力。中市經發局／提供

台中物調券獲民眾與商家廣泛響應。中市經發局／提供
台中物調券獲民眾與商家廣泛響應。中市經發局／提供

台中市樂見「100換200」從地方創意措施逐步擴散至中央及全台各縣市。中市經發局／提供
台中市樂見「100換200」從地方創意措施逐步擴散至中央及全台各縣市。中市經發局／提供

物調券 台中 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市物調券「100元換200元」有效帶動消費 4特色使中央到地方都模仿

高雄拚演唱會經濟 夜市券成效存疑

萊爾富攜手MaiCoin Pay成首家支援加密貨幣支付超商！限時祭出3大優惠

7-ELEVEN CITY CAFE推黑糖粉粿冬瓜拿鐵 OPEN! FUNLAND台北首店曝光

相關新聞

誠新綠能風波不斷 今發表四點嚴正聲明

台南地檢署自去年6月起循線擴大追查誠新集團成員所涉妨害綠能產業發展相關案件，然而，誠新綠能今指為捍衛公司清白與合法商譽，發表四點嚴正聲明澄清外，強調對不實報導追究到底。

葉俊顯談通膨：物價2%非絕對紅線 最低工資應跟著調整

國內消費者物價指數（CPI）已連續四個月站上2%，加上中東戰事推升國際油價，市場關注通膨壓力升溫。國發會主委葉俊顯表示，學理上並沒有充分依據認定「2%就是通膨」，在經濟維持高成長下，物價溫和上漲屬正常現象，反而應該讓最低工資跟著調整，讓經濟成長果實也能逐步反映在所得上。

不只賺手續費！券商集體補銀彈 搶攻台股旺季借貸商機

券商鎖定第四季台股商機，提前「備糧」搶生意。凱基證券日前完成193億元聯合授信案，加上日前統一證、富邦證等大型券商陸續完成百億元聯貸，國泰金、永豐金則選擇直接增資證券子公司。市場人士分析，券商現在搶的已不只是傳統經紀手續費，背後還有更多盤算。

電價審議會將登場 工業、AIDC用電先漲？龔明鑫：兩原則下通盤考量

電價審議會即將召開，據傳此次電價調整只會針對人工智慧資料中心（AIDC）及工業用電調漲，經濟部長龔明鑫今日表示，會通盤考量，但原則是平穩物價及照顧民生。

AI 景氣熱…經濟部10月將調漲半導體、資料中心電價？經長說話了

經濟部即將在9月底之前召開電價費率審議會，決定10月電價。因中東戰事推升油價，使得中油台電吸收漲幅擴大，經濟部已追加1,809.35億元預算撥補中油台電。經濟部長龔明鑫15日表示，工商界都支持政府追加預算補貼中油及台電。

最低工資拚連11漲 企業憂慮多筆負擔一併漲 龔明鑫表態：經部願協助

最低（基本）工資有望連續11年調漲，最低工資月薪突破3萬元，時薪也將站上200元。經濟部長龔明鑫表示，公協會代表基本上同意調高最低工資，但僱主負擔增加的不只是薪水，還有勞健保負擔，希望在決定調整幅度時也同樣考量僱主負擔。若有中小微企業因基本工資調高而產生困難時，龔明鑫說「責無旁貸，我們會給予協助」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。