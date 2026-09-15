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卓揆談台灣國際布局 不容外力阻撓、台灣持續走向世界

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰15日接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」時表示，台灣、日本、菲律賓及馬來西亞在地緣政治上具有夥伴關係，台灣除全力發展經濟、文化，也希望僑界領袖持續協助加強台灣與各國政府合作，讓各國了解台灣願成為全世界民主同盟國家的可信賴夥伴。政府將提供必要協助、推動相關政策，打造更好的投資、教育環境與社會制度，以「新移民」觀念歡迎海外朋友來台，不僅要走向世界，更要擁抱全世界。

卓榮泰指出，日本、菲律賓及馬來西亞僑團組織歷史悠久，長期在僑居地串聯台商、凝聚台僑情感，並促進台灣與當地政府文化及經貿交流，是台灣國家力量的重要延伸。台灣及僑團所在國家同樣面臨第一島鏈地緣政治局勢，對維護印太地區和平、穩定與安全肩負重要責任。台灣位處第一島鏈重要位置，也在科技及產業方面扮演重要角色，持續與世界合作。

卓揆表示，政府重視海外僑胞返台，回到自己的家；同時，台灣走向世界也不容易。近期副總統蕭美琴赴義大利文托泰內島出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，總統賴清德此前也赴史瓦帝尼王國進行國是訪問，儘管過程並不簡單，但任何阻礙都無法阻止中華民國台灣繼續走向世界的決心。

卓揆指出，中國政府近期針對出入境管理發布相關規定，這是其內政問題，中國對台灣沒有任何司法管轄權。台灣仍可持續透過與民主理念相近國家建立的友好關係，以及各地台僑、台商力量，展現台灣國力。

在內政方面，卓揆表示，政府一方面努力突破外交困境，一方面推動內政升級。總統賴清德推出「台灣人口對策新戰略」，規劃自2027年起提供0至18歲兒少每人每月5,000元成長津貼。

卓揆並表示，台灣近年經濟發展良好，總統要求行政院在盤點明年度中央政府總預算案各項施政內容後，確認是否仍有能力推動一次「普發現金1萬元」，讓全民共享「AI紅利」。他強調，明年普發現金不會舉債，也不會排擠既定施政優先順序，讓全民共享經濟發展利益。

卓榮泰另提到，政府近年持續推動交通建設，包括淡江大橋、桃園機場第三航廈等重大建設；政府也規劃打造「4個90分鐘環島高效鐵路網」，以台北至高雄、高雄至台東、台東至花蓮及花蓮至台北各以90分鐘為目標，並透過高鐵延伸宜蘭、屏東及花東鐵路雙軌電氣化等建設，串聯環島鐵路網。

在青年政策方面，卓揆表示，政府推動高中職免學費，並對就讀私立大專校院學生提供每學年最高3萬5,000元學雜費補助；同時持續改善學生住宿環境，截至2026年8月，政府已投入約32億元，補助49校、63案改善校內宿舍，涵蓋約5萬5,000個床位，另有12校透過申請校內宿舍建築貸款利息補助，改善逾1萬個床位。

卓揆表示，海外僑胞已有第一代、第二代及第三代，部分第一代僑胞希望返台定居，政府將張開雙手歡迎大家回到台灣，也歡迎海外下一代返台就學、就業，在台灣成家立業，投入各行各業，成為持續推動台灣產業發展的重要力量。

亞洲地區台灣同鄉會總團長林凱民表示，海外僑胞雖長年在海外創業發展，但始終心繫台灣。台灣人足跡遍布全球，有台商、僑胞的地方，就有台灣經濟力量的延伸，也是台灣最堅定的民間外交。當台灣需要拓展國際空間時，亞洲地區台灣同鄉會將運用在地人脈推動民間外交；當台灣企業需要開拓市場時，也會積極協助經貿交流，為台灣連結更多國際資源。

林凱民並表示，近年在朝小野大的政治環境下，行政院面對國內外各項重大挑戰，在推動政策、編列預算及執行施政時，也經常受到立法院刪減、凍結與政治阻撓。他強調，亞洲地區台灣同鄉會尊重立法院依法監督行政部門，但監督應建立在事實、理性及專業之上，不應讓必要政策及預算成為政治鬥爭工具。

林凱民呼籲朝野政黨回到國家及人民立場，理性審議法案及預算，讓行政院有足夠資源及空間推動政務。他表示，對國家發展可以有不同意見，但不能因政黨競爭犧牲人民利益，更不能削弱台灣面對國際挑戰的能力，「我們可以不同黨，但我們一定要同一國，就是中華民國」。

卓榮泰

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